11 января 2025
10 января 2025

В челябинском городке свернули шею змее и оторвали руки Машеньке. Фото

В Кусе вандалы разбили снежные фигуры в городке на центральной площади
© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к открытию ледового городка. Екатеринбург, ледовый городок
Снежный городок разломали вандалы (архивное фото) Фото:

В Кусе Челябинской области вандалы разбили снежные фигуры, которые находились в снежном городке на центральной площади. Скульптура Маши лишилась конечностей, а главному символу года, Змее, повредили голову.

«Вандалы окончательно разделались со снежными фигурами на площади. Змее свернули шею, Маше — оторвали руки», — сообщается в группе «Жизнь района» в соцсети «ВКонтакте».

Сообщение набрало немало возмущенных комментариев жителей. По сведениям издания, снежные скульптуры на площади начали ломать в декабре 2024 года, почти сразу после их постройки. Еще до новогодних каникул у фигуры Маши вырвали из рук клюшку, у трактора сбили трубы, а у змеи отломили кончик хвоста.

Как сообщало URA.RU ранее, неизвестные разгромили ледовый городок в поселке Вахрушево около Копейска. Вандалы повредили ледовый лабиринт, а также сломали фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

Призывы о бережном отношении к снежному городку в Кусе жители проигнорировали
Призывы о бережном отношении к снежному городку в Кусе жители проигнорировали

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В Кусе Челябинской области вандалы разбили снежные фигуры, которые находились в снежном городке на центральной площади. Скульптура Маши лишилась конечностей, а главному символу года, Змее, повредили голову. «Вандалы окончательно разделались со снежными фигурами на площади. Змее свернули шею, Маше — оторвали руки», — сообщается в группе «Жизнь района» в соцсети «ВКонтакте». Сообщение набрало немало возмущенных комментариев жителей. По сведениям издания, снежные скульптуры на площади начали ломать в декабре 2024 года, почти сразу после их постройки. Еще до новогодних каникул у фигуры Маши вырвали из рук клюшку, у трактора сбили трубы, а у змеи отломили кончик хвоста. Как сообщало URA.RU ранее, неизвестные разгромили ледовый городок в поселке Вахрушево около Копейска. Вандалы повредили ледовый лабиринт, а также сломали фигуры Деда Мороза и Снегурочки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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