Общество ЖКХ и Городская среда В челябинском городке свернули шею змее и оторвали руки Машеньке. Фото В Кусе вандалы разбили снежные фигуры в городке на центральной площади 11 января 2025 в 23:33 Размер текста - 17 + Снежный городок разломали вандалы (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Кусе Челябинской области вандалы разбили снежные фигуры, которые находились в снежном городке на центральной площади. Скульптура Маши лишилась конечностей, а главному символу года, Змее, повредили голову. «Вандалы окончательно разделались со снежными фигурами на площади. Змее свернули шею, Маше — оторвали руки», — сообщается в группе «Жизнь района» в соцсети «ВКонтакте». Сообщение набрало немало возмущенных комментариев жителей. По сведениям издания, снежные скульптуры на площади начали ломать в декабре 2024 года, почти сразу после их постройки. Еще до новогодних каникул у фигуры Маши вырвали из рук клюшку, у трактора сбили трубы, а у змеи отломили кончик хвоста. Как сообщало URA.RU ранее, неизвестные разгромили ледовый городок в поселке Вахрушево около Копейска. Вандалы повредили ледовый лабиринт, а также сломали фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Призывы о бережном отношении к снежному городку в Кусе жители проигнорировали Группа «Жизнь района», vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Кусе Челябинской области вандалы разбили снежные фигуры, которые находились в снежном городке на центральной площади. Скульптура Маши лишилась конечностей, а главному символу года, Змее, повредили голову. «Вандалы окончательно разделались со снежными фигурами на площади. Змее свернули шею, Маше — оторвали руки», — сообщается в группе «Жизнь района» в соцсети «ВКонтакте». Сообщение набрало немало возмущенных комментариев жителей. По сведениям издания, снежные скульптуры на площади начали ломать в декабре 2024 года, почти сразу после их постройки. Еще до новогодних каникул у фигуры Маши вырвали из рук клюшку, у трактора сбили трубы, а у змеи отломили кончик хвоста. Как сообщало URA.RU ранее, неизвестные разгромили ледовый городок в поселке Вахрушево около Копейска. Вандалы повредили ледовый лабиринт, а также сломали фигуры Деда Мороза и Снегурочки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям