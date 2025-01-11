В Кусе Челябинской области вандалы разбили снежные фигуры, которые находились в снежном городке на центральной площади. Скульптура Маши лишилась конечностей, а главному символу года, Змее, повредили голову.
«Вандалы окончательно разделались со снежными фигурами на площади. Змее свернули шею, Маше — оторвали руки», — сообщается в группе «Жизнь района» в соцсети «ВКонтакте».
Сообщение набрало немало возмущенных комментариев жителей. По сведениям издания, снежные скульптуры на площади начали ломать в декабре 2024 года, почти сразу после их постройки. Еще до новогодних каникул у фигуры Маши вырвали из рук клюшку, у трактора сбили трубы, а у змеи отломили кончик хвоста.
Как сообщало URA.RU ранее, неизвестные разгромили ледовый городок в поселке Вахрушево около Копейска. Вандалы повредили ледовый лабиринт, а также сломали фигуры Деда Мороза и Снегурочки.
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