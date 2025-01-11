В Йемене произошел взрыв на газохранилище, в результате которого погибли минимум семь человек, более 60 получили ранения. Инцидент случился в провинции Эль-Байда на одной из станций по продаже бытового газа, сообщает telegram-канал Shot.
«ЧП случилось в районе Эн-Насифа на севере провинции Эль-Байда. На месте происшествия работают экстренные службы. Выясняются причины взрыва», —
Из-за взрыва оказались повреждены более 20 автомобилей. Власти начали расследование.
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