Из-за взрыва газохранилища в Йемене погибли семь человек и были ранены 60. Видео

12 января 2025 в 04:56 Размер текста - 17 +

Взрыв газа унес жизни людей в Йемене Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Йемене произошел взрыв на газохранилище, в результате которого погибли минимум семь человек, более 60 получили ранения. Инцидент случился в провинции Эль-Байда на одной из станций по продаже бытового газа, сообщает telegram-канал Shot. «ЧП случилось в районе Эн-Насифа на севере провинции Эль-Байда. На месте происшествия работают экстренные службы. Выясняются причины взрыва», — уточнили авторы канала. Из-за взрыва оказались повреждены более 20 автомобилей. Власти начали расследование. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Йемене произошел взрыв на газохранилище, в результате которого погибли минимум семь человек, более 60 получили ранения. Инцидент случился в провинции Эль-Байда на одной из станций по продаже бытового газа, сообщает telegram-канал Shot. «ЧП случилось в районе Эн-Насифа на севере провинции Эль-Байда. На месте происшествия работают экстренные службы. Выясняются причины взрыва», — уточнили авторы канала. Из-за взрыва оказались повреждены более 20 автомобилей. Власти начали расследование.