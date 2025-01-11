11 января 2025

Из-за взрыва газохранилища в Йемене погибли семь человек и были ранены 60. Видео

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Взрыв газа унес жизни людей в Йемене Фото:

В Йемене произошел взрыв на газохранилище, в результате которого погибли минимум семь человек, более 60 получили ранения. Инцидент случился в провинции Эль-Байда на одной из станций по продаже бытового газа, сообщает telegram-канал Shot.

«ЧП случилось в районе Эн-Насифа на севере провинции Эль-Байда. На месте происшествия работают экстренные службы. Выясняются причины взрыва», — уточнили авторы канала.

Из-за взрыва оказались повреждены более 20 автомобилей. Власти начали расследование.

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В Йемене произошел взрыв на газохранилище, в результате которого погибли минимум семь человек, более 60 получили ранения. Инцидент случился в провинции Эль-Байда на одной из станций по продаже бытового газа, сообщает telegram-канал Shot. «ЧП случилось в районе Эн-Насифа на севере провинции Эль-Байда. На месте происшествия работают экстренные службы. Выясняются причины взрыва», — уточнили авторы канала. Из-за взрыва оказались повреждены более 20 автомобилей. Власти начали расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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