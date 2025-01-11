Штурмовик ВС РФ рассказал, как балет помог ему на СВО

Штурмовик группировки «Центр» Василий Бураков, профессионально занимавшийся балетом, рассказал, что приобретенные навыки помогают ему в выполнении боевых задач в зоне СВО. По его словам, опыт в балете значительно повысил быстроту анализа ситуаций и физическую подготовку.
«Задача в балете — это быстро анализировать, быстро выполнять те или иные действия, когда у тебя есть и работает нейронная сеть твоего мозга, ты очень быстро анализируешь ситуацию, это сильно здесь помогает», — рассказал Бураков, его слова передает РИА Новости. Он также подчеркнул, что физическая подготовка, наработанная четырехчасовыми ежедневными тренировками, закаляет суставы и укрепляет тело.
Сейчас Бураков служит заместителем командира взвода. На «гражданке» же мужчина является артистом балета первой категории в государственном ансамбле «Чалдоны».
До СВО штурмовик был тренером и учил балету детей. Теперь, по его словам, педагогические навыки помогают в работе с личным составом.
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