11 января 2025

Штурмовик ВС РФ рассказал, как балет помог ему на СВО

Занимавшийся балетом штурмовик «Центра» применил знания на практике в зоне СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Балет помог бойцу приобрести хорошую физическую форму
Балет помог бойцу приобрести хорошую физическую форму Фото:
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Штурмовик группировки «Центр» Василий Бураков, профессионально занимавшийся балетом, рассказал, что приобретенные навыки помогают ему в выполнении боевых задач в зоне СВО. По его словам, опыт в балете значительно повысил быстроту анализа ситуаций и физическую подготовку.

«Задача в балете — это быстро анализировать, быстро выполнять те или иные действия, когда у тебя есть и работает нейронная сеть твоего мозга, ты очень быстро анализируешь ситуацию, это сильно здесь помогает», — рассказал Бураков, его слова передает РИА Новости. Он также подчеркнул, что физическая подготовка, наработанная четырехчасовыми ежедневными тренировками, закаляет суставы и укрепляет тело.

Сейчас Бураков служит заместителем командира взвода. На «гражданке» же мужчина является артистом балета первой категории в государственном ансамбле «Чалдоны». 

До СВО штурмовик был тренером и учил балету детей. Теперь, по его словам, педагогические навыки помогают в работе с личным составом. 

Ранее URA.RU рассказывало, как курганский снайпер вернулся после СВО в родную деревню и создал молочный бизнес. Боец планирует восстанавливать старые дома и бесплатно предоставлять их людям, которые решатся работать в сельской местности и развивать колхоз. 

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Штурмовик группировки «Центр» Василий Бураков, профессионально занимавшийся балетом, рассказал, что приобретенные навыки помогают ему в выполнении боевых задач в зоне СВО. По его словам, опыт в балете значительно повысил быстроту анализа ситуаций и физическую подготовку. «Задача в балете — это быстро анализировать, быстро выполнять те или иные действия, когда у тебя есть и работает нейронная сеть твоего мозга, ты очень быстро анализируешь ситуацию, это сильно здесь помогает», — рассказал Бураков, его слова передает РИА Новости. Он также подчеркнул, что физическая подготовка, наработанная четырехчасовыми ежедневными тренировками, закаляет суставы и укрепляет тело. Сейчас Бураков служит заместителем командира взвода. На «гражданке» же мужчина является артистом балета первой категории в государственном ансамбле «Чалдоны».  До СВО штурмовик был тренером и учил балету детей. Теперь, по его словам, педагогические навыки помогают в работе с личным составом.  Ранее URA.RU рассказывало, как курганский снайпер вернулся после СВО в родную деревню и создал молочный бизнес. Боец планирует восстанавливать старые дома и бесплатно предоставлять их людям, которые решатся работать в сельской местности и развивать колхоз. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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