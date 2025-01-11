11 января 2025
10 января 2025

Житель ХМАО нашел проволоку в купленном хлебе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Металлическую проволоку обнаружил югорчанин в булке хлеба
Металлическую проволоку обнаружил югорчанин в булке хлеба Фото:

В Сургуте местный житель нашел проволоку в купленном хлебе. Об этом он сообщил в социальных сетях. 

«Купили хлеб. Хорошо что не проглотил ребенок. Будьте бдительны, проволока», — поделился сургутянин в telegram-канале «ЧП Сургут».

К публикации автор приложил фото, на котором видно, что из куска хлеба торчит металлическая проволока. Булку с металлом сургутянин купил в пекарне на рынке по улице Привокзальная. 

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Роспотребнадзора Югры с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается. 

Хлеб с проволокой купил житель Сургута
Хлеб с проволокой купил житель Сургута
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО завезли партию смертельно опасных шпрот. Шпроты торговой марки «За Родину», после употребления которых в Екатеринбурге была вспышка отравления ботулизмом, завезли и в города Югры.

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В Сургуте местный житель нашел проволоку в купленном хлебе. Об этом он сообщил в социальных сетях.  «Купили хлеб. Хорошо что не проглотил ребенок. Будьте бдительны, проволока», — поделился сургутянин в telegram-канале «ЧП Сургут». К публикации автор приложил фото, на котором видно, что из куска хлеба торчит металлическая проволока. Булку с металлом сургутянин купил в пекарне на рынке по улице Привокзальная.  Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Роспотребнадзора Югры с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.  Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО завезли партию смертельно опасных шпрот. Шпроты торговой марки «За Родину», после употребления которых в Екатеринбурге была вспышка отравления ботулизмом, завезли и в города Югры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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