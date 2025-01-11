В Сургуте местный житель нашел проволоку в купленном хлебе. Об этом он сообщил в социальных сетях.
«Купили хлеб. Хорошо что не проглотил ребенок. Будьте бдительны, проволока», — поделился сургутянин в telegram-канале «ЧП Сургут».
К публикации автор приложил фото, на котором видно, что из куска хлеба торчит металлическая проволока. Булку с металлом сургутянин купил в пекарне на рынке по улице Привокзальная.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Роспотребнадзора Югры с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО завезли партию смертельно опасных шпрот. Шпроты торговой марки «За Родину», после употребления которых в Екатеринбурге была вспышка отравления ботулизмом, завезли и в города Югры.
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