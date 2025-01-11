Россияне резко потеряли интерес к покупке вторичного жилья

Доля ипотечных сделок на вторичном рынке жилья установила исторический минимум, снизившись до 20%. Об этом рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.
«В 2023 году доля сделок с ипотекой на вторичном рынке находилась в диапазоне от 51 до 61%... К началу 2025 года дошло до 20%», — поделилась Решетникова. Ее слова передают «Известия».
По ее словам, в первой половине 2024 года покупатели были готовы оформлять кредиты даже при высоких ставках, так как им обычно не хватало лишь 20–30% от полной стоимости квартиры. Сегодня их доля уменьшается из-за увеличения среднего времени продажи объектов на вторичном рынке.
За полгода спрос на ипотеку резко упал. Изменение затрагивает как первичный, так и вторичный сегменты рынка. В новостройках преобладают льготные программы и разнообразные рассрочки, предлагаемые застройщиками, тогда как на вторичном рынке большинство сделок совершается за наличный расчет, заявила эксперт.
Ранее заместитель президента ВТБ Георгий Горшков рассказал, что в текущем году объемы ипотечного кредитования будут скромными и не достигнут даже уровня 2020 года. Тогда рынок сильно замедлился из-за пандемии. Также по мнению управляющего директора офиса «Сущевский» агентства недвижимости «Миэль» Александра Москатова, цены на вторичное жилье в 2025 году снизятся.
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