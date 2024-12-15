Будут ли выдавать ипотеку на вторичку в 2025 году: мнение аналитиков

Конец текущего года — время определиться с планами на крупные покупки в будущем году. Рассказываем, можно ли будет оформить ипотеку на вторичное жилье в 2025 году и на каких условиях.
Что такое ипотека на вторичное жилье
Ипотекой называют кредит, взятый под залог имущества. Чаще всего залоговым объектом становится квартира или дом, которую приобретают на заемные деньги.
Ипотека на вторичное жилье — это вид кредита, при использовании которого средства можно потратить на объекты уже бывшие в чьей-то собственности. Вторичным жильем считаются как квартиры в старом жилфонде, так и жилье в новых домах, первый владелец которого решил его продать.
Семейная, IT и сельская ипотека: распространяются ли на вторичку льготные программы
Большинство льготных программ ипотечного кредитования со ставкой до 6% годовых работают только на первичном рынке, то есть воспользоваться ими можно только при покупке нового жилья. Так, например, средства, полученные по программам семейной ипотеки и IT-ипотеки, нельзя потратить на вторичное жилье. Исключение — только регионы, где новое жилье не строят.
Условия сельской ипотеки разрешают приобретать дома на вторичном рынке, если их возраст не превышает пяти лет. Но воспользоваться этой программой сейчас нельзя — закончился лимит господдержки.
«Лимит субсидий по сельской ипотеке исчерпан в результате ажиотажного спроса на фоне высоких ставок потребительского кредитования и сокращения числа субсидируемых государством ипотечных программ», — отвечают потенциальным клиентам в сообществе Россельхозбанка во «ВКонтакте».
Лимиты периодически заканчиваются и по другим льготным программам, например, по IT-ипотеке. Через какое-то время их возобновляют, но как скоро вновь заработает сельская ипотека пока не объявляли.
По данным ЦИАН.Журнала, вторичное жилье можно приобрести по Дальневосточной и Арктической ипотеке, но список регионов, где они работают, ограничен. В список попали территории, расположенные на значительном удалении от Москвы.
Регионы, в которых можно купить жилье по Дальневосточной и Арктической ипотеке:
- Мурманская область;
- Ямало-Ненецкий автономный округ;
- Ненецкий автономный округ;
- Чукотский автономный округ;
- Амурская область;
- Сахалинская область;
- Магаданская область;
- Еврейская автономная область;
- Чукотский автономный округ;
- Забайкальский край;
- Камчатский край;
- Хабаровский край;
- Приморский край;
- Республики Бурятия;
- Республика Саха (Якутия);
- северные районы Архангельской области, Красноярского края, а также республик Карелия и Коми.
На вторичном рынке можно приобрести квартиру в военную ипотеку. Но этот вариант доступен лишь для части россиян, связавших свою жизнь с военной службой.
Что происходит на вторичном рынке недвижимости
В ноябре 2024 года в России ускорились темпы роста цен на готовое жилье. За месяц стоимость квадратного метра на вторичном рынке выросла на 1% и составила, в среднем, 111,1 тысячи рублей. По расчетам Центра финансовой аналитики, основанных на данных СберИндекса и Домклик, в октябре рост был на уровне 0,5%.
Сильнее всего вторичное жилье в Свердловской (+1,9%), Волгоградской (+1,4%), Воронежской (+1,2%) и Московской областях (+1,2%). Также есть регионы, в которых стоимость вторички даже снизилась — это Башкортостан и Москва. Там ценник уменьшился на 0,7% и 0,3% соответственно.
В октябре спрос на вторичное жилье оживился — количество сделок выросло на 11% по сравнению с сентябрем. По мнению аналитиков Домклик, это было связано с ожиданием очередного роста ключевой ставки Центробанка, от которой зависит ставка по ипотеке. Россияне старались приобрести жилье по действующим условиям, которые считали более выгодными, чем те, что могли сформироваться в перспективе.
28 октября ключевую ставку действительно увеличили с 19% до 21%, что привело к росту ставок по ипотеке. Замминистра финансов России Иван Чебесков даже заявлял о том, что некоторые банки начали выдавать ипотеку под 100%.
Сейчас, по данным банки.ру, средняя ставка по ипотеке на вторичное жилье в Москве составляет 27,98%, а максимальная — 31%. По данным за неполный ноябрь, Сбер выдал 40,3% кредитов на вторичное жилье меньше, по сравнению с октябрем.
Можно ли будет купить квартиру на вторичном рынке в ипотеку в 2025 году
Ни один из банков пока не объявлял о намерении свернуть программы ипотеки на вторичное жилье в 2025 году, но, по мнению экспертов, спрос на покупку жилья, в том числе готового, сократится. По мнению заместителя президента председателя ВТБ Георгия Горшкова, объемы ипотечного кредитования будут скромными и не достигнут даже уровня 2020 года, когда из-за пандемии рынок сильно замедлился.
«Пока ставки будут сохраняться на таком высоком уровне, россияне будут либо переносить сделки с недвижимостью, либо покупать жилье за наличные. Ипотеку будут брать только в крайних случаях и, в основном, на небольшие суммы, чтобы как можно скорее закрыть долг», — рассказал на 15-м инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» Георгий Горшков.
Как сообщил президент Российской гильдии риэлторов Артемий Шурыгин, в условиях дорогой ипотеки на вторичку, вырастет доля сделок за наличные, а также распространенность длинных цепочек сделок, где каждый из участников продает объект и покупает вместо него другой. Ипотеку, по мнению эксперта, будут брать на небольшие суммы.
По мнению управляющего директора офиса «Сущевский» агентства недвижимости «Миэль» Александра Москатова, цены на жилье во вторичном фонде в 2025 году могут снизиться. Но специалист призывает не ждать существенного обвала, а готовиться всего лишь к легкой коррекции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.