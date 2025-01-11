Швейцария взяла на себя организацию встречи Путина и Трампа

Швейцария готова организовать встречу между президентом России Владимиром Путиным и новоизбранным главой США Дональдом Трампом для обсуждения украинского кризиса. Об этом сообщил руководитель службы информации МИД Швейцарии Николь Бидо.
«После саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и США регулярно информировались о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия по установлению мира», — заявил Бидо. Слова передает издание Le Temps.
По данным газеты, власти Швейцарии не будут проявлять инициативу в данном вопросе. Как указывает Le Temps, государство является лишь одной из списка стран, которые готовы стать местом проведения встречи двух лидеров.
Ранее Путин и Трамп уже выразили готовность к встрече для обсуждения двусторонних отношений. Одна из тем — кризис на Украине. По словам британского военного эксперта Александра Меркуриса, избранный президент США хочет решить конфликт в Европе в течение первых 100 дней после инаугурации, которая состоится 20 января. Об этом писал МК.RU.
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