11 января 2025

Швейцария взяла на себя организацию встречи Путина и Трампа

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Путин и Трамп могут встретиться в Швейцарии
Путин и Трамп могут встретиться в Швейцарии Фото:

Швейцария готова организовать встречу между президентом России Владимиром Путиным и новоизбранным главой США Дональдом Трампом для обсуждения украинского кризиса. Об этом сообщил руководитель службы информации МИД Швейцарии Николь Бидо.

«После саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и США регулярно информировались о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия по установлению мира», — заявил Бидо. Слова передает издание Le Temps.

По данным газеты, власти Швейцарии не будут проявлять инициативу в данном вопросе. Как указывает Le Temps, государство является лишь одной из списка стран, которые готовы стать местом проведения встречи двух лидеров.

Ранее Путин и Трамп уже выразили готовность к встрече для обсуждения двусторонних отношений. Одна из тем — кризис на Украине. По словам британского военного эксперта Александра Меркуриса, избранный президент США хочет решить конфликт в Европе в течение первых 100 дней после инаугурации, которая состоится 20 января. Об этом писал МК.RU

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Швейцария готова организовать встречу между президентом России Владимиром Путиным и новоизбранным главой США Дональдом Трампом для обсуждения украинского кризиса. Об этом сообщил руководитель службы информации МИД Швейцарии Николь Бидо. «После саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и США регулярно информировались о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия по установлению мира», — заявил Бидо. Слова передает издание Le Temps. По данным газеты, власти Швейцарии не будут проявлять инициативу в данном вопросе. Как указывает Le Temps, государство является лишь одной из списка стран, которые готовы стать местом проведения встречи двух лидеров. Ранее Путин и Трамп уже выразили готовность к встрече для обсуждения двусторонних отношений. Одна из тем — кризис на Украине. По словам британского военного эксперта Александра Меркуриса, избранный президент США хочет решить конфликт в Европе в течение первых 100 дней после инаугурации, которая состоится 20 января. Об этом писал МК.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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