Глава МЧС сформировал штаб по ликвидации разлива мазута в Черном море

Глава МЧС России Александр Куренков создал федеральный оперативный штаб для устранения последствий разлива мазута в Черном море. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Федеральный штаб будет работать на месте чрезвычайной ситуации вплоть до полной ликвидации последствий разлива мазута», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС. Отмечается, что штаб сформирован по указу президента России Владимира Путина.
По данным источника, Куренков лично наблюдает за ходом работ на загрязненном побережье. Позже он проведет заседание правительственной комиссии для определения дополнительных шагов по устранению последствий аварии двух танкеров.
Разлив мазута в Черном море, вызванный аварией двух танкеров в Керченском проливе, привел к введению режима чрезвычайной ситуации в Крыму. 9 января Путин выразил критику в адрес профильных структур за недостаточно эффективные меры по ликвидации последствий.
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