В Черноморском районе ввели режим ЧС из-за мазутных пятен

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Принимаются необходимые меры для очистки загрязненной территории, отметил Дудинов
Принимаются необходимые меры для очистки загрязненной территории, отметил Дудинов Фото:
новость из сюжета
На Кубани ввели режим ЧС после разлива мазута в Черном море

В Черноморском районе Республики Крым введен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба после обнаружения мазутных пятен, возникших в результате аварии двух танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщил глава местной администрации Александр Дудинов.

«В Черноморском районе введен режим угрозы ЧС муниципального характера из-за выявленных пятен с мазутом после крушения двух танкеров в Керченском проливе», — написал Дудинов в своем telegram-канале. Он добавил, что ситуация находится под контролем. Приняты все необходимые меры для очистки побережья и прилегающих водных территорий, а также создана специальная рабочая группа для координации действий.

По слова Дудинова, специализированные службы вместе с волонтерами продолжают работы по ликвидации загрязнения. Сегодня, 11 января, к очистительным работам присоединится дополнительно около 100 волонтеров. Планируется проведение очистки от мазута в трех различных местах: на побережье сел Окуневка, Знаменское и Громово.

Ранее президент России Владимир Путин поручил создать штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации в Керченском проливе, вызванной разливом мазута. Путин также выразил критику в адрес отдельных профильных структур за недостаточно эффективные меры по устранению последствий инцидента на Кубани.

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В Черноморском районе Республики Крым введен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба после обнаружения мазутных пятен, возникших в результате аварии двух танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщил глава местной администрации Александр Дудинов. «В Черноморском районе введен режим угрозы ЧС муниципального характера из-за выявленных пятен с мазутом после крушения двух танкеров в Керченском проливе», — написал Дудинов в своем telegram-канале. Он добавил, что ситуация находится под контролем. Приняты все необходимые меры для очистки побережья и прилегающих водных территорий, а также создана специальная рабочая группа для координации действий. По слова Дудинова, специализированные службы вместе с волонтерами продолжают работы по ликвидации загрязнения. Сегодня, 11 января, к очистительным работам присоединится дополнительно около 100 волонтеров. Планируется проведение очистки от мазута в трех различных местах: на побережье сел Окуневка, Знаменское и Громово. Ранее президент России Владимир Путин поручил создать штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации в Керченском проливе, вызванной разливом мазута. Путин также выразил критику в адрес отдельных профильных структур за недостаточно эффективные меры по устранению последствий инцидента на Кубани.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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