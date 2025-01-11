В Черноморском районе ввели режим ЧС из-за мазутных пятен

В Черноморском районе Республики Крым введен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба после обнаружения мазутных пятен, возникших в результате аварии двух танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщил глава местной администрации Александр Дудинов.
«В Черноморском районе введен режим угрозы ЧС муниципального характера из-за выявленных пятен с мазутом после крушения двух танкеров в Керченском проливе», — написал Дудинов в своем telegram-канале. Он добавил, что ситуация находится под контролем. Приняты все необходимые меры для очистки побережья и прилегающих водных территорий, а также создана специальная рабочая группа для координации действий.
По слова Дудинова, специализированные службы вместе с волонтерами продолжают работы по ликвидации загрязнения. Сегодня, 11 января, к очистительным работам присоединится дополнительно около 100 волонтеров. Планируется проведение очистки от мазута в трех различных местах: на побережье сел Окуневка, Знаменское и Громово.
Ранее президент России Владимир Путин поручил создать штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации в Керченском проливе, вызванной разливом мазута. Путин также выразил критику в адрес отдельных профильных структур за недостаточно эффективные меры по устранению последствий инцидента на Кубани.
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