Леонид Агутин «пододвинул» Shaman: названы самые востребованные артисты на корпоративах в 2025 году

РБК: Леонид Агутин стал популярнее Shaman по итогам новогодних корпоративов
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Агутин вновь возглавил список самых востребованных артистов на Новый год
Агутин вновь возглавил список самых востребованных артистов на Новый год Фото:

Леонид Агутин в 2025 году стал одним из самых востребованных гостей на новогодних корпоративах, пододвинув Ярослава Дронова (Shaman) в списке лидеров. Об этом рассказал директор ряда крупных российских исполнителей и глава компании «Империя музыки» Табриз Шахиди.

«Пятерка самых востребованных артистов на новогодние корпоративы в этом году представлена Леонидом Агутиным, группой „Руки Вверх!“, Анной Асти, Бастой и группой „Иванушки International“», — поделился Шахиди. Его слова передает РБК.

По словам продюсера, высокий спрос был и на Shaman, Zivert, Владимира Преснякова, Григория Лепса, Сосо Павлиашвили, а также Полину Гагарину. При этом в прошлом году Дронов еще входил число лидеров по запросу на новогодние корпоративы, а в этом — нет. Такую статистику приводит Национальная ассоциация организаторов мероприятий.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал о сумме гонораров топовых артистов российской эстрады в новогоднюю ночь. По его словам, в этот праздник размер оплаты повышается в три, а где-то и в пять раз. Так, Shaman мог оценить свое выступление в 12 миллионов рублей. 

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Леонид Агутин в 2025 году стал одним из самых востребованных гостей на новогодних корпоративах, пододвинув Ярослава Дронова (Shaman) в списке лидеров. Об этом рассказал директор ряда крупных российских исполнителей и глава компании «Империя музыки» Табриз Шахиди. «Пятерка самых востребованных артистов на новогодние корпоративы в этом году представлена Леонидом Агутиным, группой „Руки Вверх!“, Анной Асти, Бастой и группой „Иванушки International“», — поделился Шахиди. Его слова передает РБК. По словам продюсера, высокий спрос был и на Shaman, Zivert, Владимира Преснякова, Григория Лепса, Сосо Павлиашвили, а также Полину Гагарину. При этом в прошлом году Дронов еще входил число лидеров по запросу на новогодние корпоративы, а в этом — нет. Такую статистику приводит Национальная ассоциация организаторов мероприятий. Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал о сумме гонораров топовых артистов российской эстрады в новогоднюю ночь. По его словам, в этот праздник размер оплаты повышается в три, а где-то и в пять раз. Так, Shaman мог оценить свое выступление в 12 миллионов рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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