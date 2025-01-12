Леонид Агутин «пододвинул» Shaman: названы самые востребованные артисты на корпоративах в 2025 году

Леонид Агутин в 2025 году стал одним из самых востребованных гостей на новогодних корпоративах, пододвинув Ярослава Дронова (Shaman) в списке лидеров. Об этом рассказал директор ряда крупных российских исполнителей и глава компании «Империя музыки» Табриз Шахиди.
«Пятерка самых востребованных артистов на новогодние корпоративы в этом году представлена Леонидом Агутиным, группой „Руки Вверх!“, Анной Асти, Бастой и группой „Иванушки International“», — поделился Шахиди. Его слова передает РБК.
По словам продюсера, высокий спрос был и на Shaman, Zivert, Владимира Преснякова, Григория Лепса, Сосо Павлиашвили, а также Полину Гагарину. При этом в прошлом году Дронов еще входил число лидеров по запросу на новогодние корпоративы, а в этом — нет. Такую статистику приводит Национальная ассоциация организаторов мероприятий.
Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал о сумме гонораров топовых артистов российской эстрады в новогоднюю ночь. По его словам, в этот праздник размер оплаты повышается в три, а где-то и в пять раз. Так, Shaman мог оценить свое выступление в 12 миллионов рублей.
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