Дороже в 5 раз: сколько стоит пригласить звезд на новогодний корпоратив

В преддверии Нового года у артистов начался так называемый «праздничный чес». Этого жаркого периода с нетерпением ждут практически все артисты, и понятно почему. В беседе с корреспондентом URA.RU продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорары топовых артистов российской эстрады.
Череда праздничных мероприятий начинается с конца осени и длится до самого конца декабря. Многие артисты в один день выступают на нескольких мероприятиях и вполне комфортно себя чувствуют. Главное, как говорится, лишь бы у заказчика были финансовые возможности. А затраты действительно потребуются. Чем ближе Новый год, тем дороже стоит артист. Продюсер Сергей Дворцов озвучил цены наших звезд.
«Гонорары с каждым днем, который приближает к Новому году, повышаются в три, а где-то и в пять раз. Например, стоимость Филиппа Киркорова в новогоднюю ночь достигает до 10 миллионов рублей. От 6 млн рублей и выше — Сергей Лазарев. Дима Билан — от 3,5-4 и до 10 млн рублей. Если проходиться по топам, то все цены примерно от 4 до 10-11 млн рублей», — пояснил Дворцов.
При этом топовые артисты, которые в уходящем году гремели постоянно, могут вырасти и до 12 млн рублей. Речь идет, например, о SHAMAN, Григории Лепсе, Полине Гагариной, Сергее Жукове и других.
А на днях появилась еще примечательная информация. Якобы выступление Сергея Шнурова обойдется заказчикам в 25 млн рублей. При этом не уточняется, будет ли участвовать в выступлении Инстасамка, с которой Шнуров записал совместный альбом.
Гонорар Валерия Меладзе в преддверии Нового года взлетел до 17 млн рублей. Вот только кто будет заказывать артиста, который уже не раз попадался на антироссийской повестке, — большой вопрос. Как и то, соберется ли Меладзе в принципе прилетать в Россию. После начала СВО они с супругой Альбиной Джанабаевой упаковали чемоданы, забрали детей и уехали. Замыкает тройку дорогих артистов Баста с 15 млн рублей за мероприятие.
Цифры эти приблизительные. В любом случае финальную сумму знают только организаторы мероприятий, которые заключают договоры. При этом стоит еще учесть, что многие звезды требуют отдельный райдер, который не включен в общую стоимость выступления.
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