В России резко вырос спрос на антипохмельные капельницы

В России наблюдается повышенный спрос на витаминные капельницы, помогающие при сильном похмелье. Об этом сообщил врач-нарколог Алексей Казанцев.
«Выездная наркология сейчас набирает популярность. Но нужно быть осторожными, так как неправильное использование препаратов может привести к коме и даже смерти. Важно проверять наличие лицензии у лечебных учреждений и сертификатов у врачей», — поделился Казанцев. Его слова передает Life.
По мнению врача, при продолжительном употреблении алкоголя стоит подумать о госпитализации, поскольку оказываемое воздействие на органы может привести к остановке сердца. Лечение подбирается индивидуально для каждого случая, основываясь на симптомах, тяжести состояния пациента, его медицинской истории и наличии противопоказаний, добавил специалист.
Ранее независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин заявил, что в 2024 году изготовление и потребление пива было рекордным за последние восемь лет. По его словам, уровень производства пенного напитка вырос на 12%.
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