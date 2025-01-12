В России резко вырос спрос на антипохмельные капельницы

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Витаминные капельницы позволяют быстрее реабилитироваться после долгого запоя
Витаминные капельницы позволяют быстрее реабилитироваться после долгого запоя Фото:

В России наблюдается повышенный спрос на витаминные капельницы, помогающие при сильном похмелье. Об этом сообщил врач-нарколог Алексей Казанцев.

«Выездная наркология сейчас набирает популярность. Но нужно быть осторожными, так как неправильное использование препаратов может привести к коме и даже смерти. Важно проверять наличие лицензии у лечебных учреждений и сертификатов у врачей», — поделился Казанцев. Его слова передает Life.

По мнению врача, при продолжительном употреблении алкоголя стоит подумать о госпитализации, поскольку оказываемое воздействие на органы может привести к остановке сердца. Лечение подбирается индивидуально для каждого случая, основываясь на симптомах, тяжести состояния пациента, его медицинской истории и наличии противопоказаний, добавил специалист.

Ранее независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин заявил, что в 2024 году изготовление и потребление пива было рекордным за последние восемь лет. По его словам, уровень производства пенного напитка вырос на 12%.

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В России наблюдается повышенный спрос на витаминные капельницы, помогающие при сильном похмелье. Об этом сообщил врач-нарколог Алексей Казанцев. «Выездная наркология сейчас набирает популярность. Но нужно быть осторожными, так как неправильное использование препаратов может привести к коме и даже смерти. Важно проверять наличие лицензии у лечебных учреждений и сертификатов у врачей», — поделился Казанцев. Его слова передает Life. По мнению врача, при продолжительном употреблении алкоголя стоит подумать о госпитализации, поскольку оказываемое воздействие на органы может привести к остановке сердца. Лечение подбирается индивидуально для каждого случая, основываясь на симптомах, тяжести состояния пациента, его медицинской истории и наличии противопоказаний, добавил специалист. Ранее независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин заявил, что в 2024 году изготовление и потребление пива было рекордным за последние восемь лет. По его словам, уровень производства пенного напитка вырос на 12%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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