Готовим свинину и гадаем по каше: приметы и традиции на Васильев вечер 13 января

Христиане 13 января вспоминают о святом Василие Великом
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На праздник принято готовить блюда из свинины
На праздник принято готовить блюда из свинины Фото:

В понедельник, 13 января, в православных храмах по всей России вспомнят о святом Василии Великом. В народе же этот день известен как Васильев вечер, или Васильева коляда, а за многовековую историю праздник оброс своими традициями и приметами. URA.RU рассказывает о том, что можно и нельзя делать на Васильев вечер.

Традиции Васильева вечера

В народе праздник 13 января отмечали с размахом. Васильев вечер называли щедрым, так как хозяйки готовили множество самых разных вкусных угощений. По поверью, богатый стол на Васильев вечер обеспечит достаток и на весь оставшийся год. Так что от еды в этот день ломился стол, а в гости часто приходили знакомые и соседи.

Так как святой Василий считался покровителем свиноводов, главное праздничное блюдо готовили из свинины. Считалось, что свинья на столе символизировала благополучие и плодовитость. Появилась даже пословица — «свинку да боровика для Васильева вечерка».

Что можно и нельзя делать на Васильев вечер

С годами свинина на столе стала обязательным блюдом на Васильев вечер. Поэтому, чтобы год прошел удачно и богато, 13 декабря нужно приготовить блюдо из свинины. А еще в праздник готовили кашу: с этим был связан отдельный ритуал — до рассвета хозяйка ставила горшок в печь, а затем вся семья принималась рассматривать его. Если горшок трескался, или каша оказывалась невкусной, то в ближайшее время придет беда. А вкусная пышная каша намекала на то, что в семье воцарится счастье..

А вот в долг брать на праздник запрещено. В народе верили, что если попросить денег на Васильев вечер, то можно до конца года проходить в должниках. Быть мелочным на праздник тоже не стоит — тот, кто пересчитывает мелкие деньги на Васильев вечер, весь оставшийся год проведет в слезах.

Приметы на Васильев вечер

На Васильев вечер люди особенно внимательно смотрели за направлением ветра. Если дует с юга, значит год окажется благополучным. Западный ветер указывал на изобилие рыбы и молока в хозяйстве, а восточный — на урожай фруктов.

Кто такой святой Василий

Святитель Василий Великий жил в городе Кесарии в IV веке. Он родился в христианской семье и с юных лет получал достойное образование. После смерти отца Василий отправился в Константинополь, а затем в Афины, изучая риторику, философию, математику и медицину.

Вернувшись в родной город, святитель Василий быстро заработал любовь всех верующих, заботясь о нуждах паствы. Вскоре Василий взял управление епархии в свои руки. За свою жизнь святой Василий написал множество проповедей, а также ему приписывают составление литургии Василия Великого и изобретение иконостаса.

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В понедельник, 13 января, в православных храмах по всей России вспомнят о святом Василии Великом. В народе же этот день известен как Васильев вечер, или Васильева коляда, а за многовековую историю праздник оброс своими традициями и приметами. URA.RU рассказывает о том, что можно и нельзя делать на Васильев вечер. Традиции Васильева вечера В народе праздник 13 января отмечали с размахом. Васильев вечер называли щедрым, так как хозяйки готовили множество самых разных вкусных угощений. По поверью, богатый стол на Васильев вечер обеспечит достаток и на весь оставшийся год. Так что от еды в этот день ломился стол, а в гости часто приходили знакомые и соседи. Так как святой Василий считался покровителем свиноводов, главное праздничное блюдо готовили из свинины. Считалось, что свинья на столе символизировала благополучие и плодовитость. Появилась даже пословица — «свинку да боровика для Васильева вечерка». Что можно и нельзя делать на Васильев вечер С годами свинина на столе стала обязательным блюдом на Васильев вечер. Поэтому, чтобы год прошел удачно и богато, 13 декабря нужно приготовить блюдо из свинины. А еще в праздник готовили кашу: с этим был связан отдельный ритуал — до рассвета хозяйка ставила горшок в печь, а затем вся семья принималась рассматривать его. Если горшок трескался, или каша оказывалась невкусной, то в ближайшее время придет беда. А вкусная пышная каша намекала на то, что в семье воцарится счастье.. А вот в долг брать на праздник запрещено. В народе верили, что если попросить денег на Васильев вечер, то можно до конца года проходить в должниках. Быть мелочным на праздник тоже не стоит — тот, кто пересчитывает мелкие деньги на Васильев вечер, весь оставшийся год проведет в слезах. Приметы на Васильев вечер На Васильев вечер люди особенно внимательно смотрели за направлением ветра. Если дует с юга, значит год окажется благополучным. Западный ветер указывал на изобилие рыбы и молока в хозяйстве, а восточный — на урожай фруктов. Кто такой святой Василий Святитель Василий Великий жил в городе Кесарии в IV веке. Он родился в христианской семье и с юных лет получал достойное образование. После смерти отца Василий отправился в Константинополь, а затем в Афины, изучая риторику, философию, математику и медицину. Вернувшись в родной город, святитель Василий быстро заработал любовь всех верующих, заботясь о нуждах паствы. Вскоре Василий взял управление епархии в свои руки. За свою жизнь святой Василий написал множество проповедей, а также ему приписывают составление литургии Василия Великого и изобретение иконостаса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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