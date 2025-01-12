Внук Пугачевой Пресняков сообщил, что покинул Лос-Анджелес после пожаров

Музыкант Никита Пресняков, внук певицы Аллы Пугачевой, покинул Лос-Анджелес после пожаров. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
«Живем в стрессе уже три дня... Чувствуем депрессию и грусть из-за того, что такой прекрасный район просто исчез, сочувствуем всем, кто потерял свои дома в этом безумии. Берегите себя», — сообщил Пресняков. Пост опубликован в Instagram (запрещенная соцсеть, которая принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной организацией).
Ранее Лос-Анджелес столкнулся с сильными лесными пожарами. Причиной быстрого распространения огня стала засуха. Бедствие привело к уничтожению более тысячи зданий, включая дома известных американских и российских знаменитостей. Среди них — Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинс, Марк Хэмилл и другие.
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