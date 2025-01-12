Шольц в предвкушении встречи Путина и Трампа

Шольц выразил поддержку планам Трампа о встрече с Путиным
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Шольц рад, что Трамп и Путин решили сесть за стол переговоров
Шольц рад, что Трамп и Путин решили сесть за стол переговоров Фото:
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Канцлер Германии Олаф Шольц выразил поддержку планам новоизбранного президента США Дональда Трампа организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщило немецкое издание Tagesschau.

«В этом отношении это неплохая новость, если американский президент и российский лидер хотят встретиться», — передает немецкое издание слова Шольца. Он положительно отреагировал на инициативу Трампа.

Дональд Трамп не раз заявлял о своем желании встретиться с российским лидером. Вначале января избранный американский лидер заявил, что эта возможность появилась. По словам американского политика, стороны сейчас согласовывают детали переговоров. Но когда и где может состояться встреча — неизвестно.

Организацию встречи Путина и Трампа Швейцария предложила взять на себя. Как указывает Le Temps, есть и другие страны, в которых она может состояться. 

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Канцлер Германии Олаф Шольц выразил поддержку планам новоизбранного президента США Дональда Трампа организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщило немецкое издание Tagesschau. «В этом отношении это неплохая новость, если американский президент и российский лидер хотят встретиться», — передает немецкое издание слова Шольца. Он положительно отреагировал на инициативу Трампа. Дональд Трамп не раз заявлял о своем желании встретиться с российским лидером. Вначале января избранный американский лидер заявил, что эта возможность появилась. По словам американского политика, стороны сейчас согласовывают детали переговоров. Но когда и где может состояться встреча — неизвестно. Организацию встречи Путина и Трампа Швейцария предложила взять на себя. Как указывает Le Temps, есть и другие страны, в которых она может состояться. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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