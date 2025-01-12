Шольц в предвкушении встречи Путина и Трампа

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил поддержку планам новоизбранного президента США Дональда Трампа организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщило немецкое издание Tagesschau.
«В этом отношении это неплохая новость, если американский президент и российский лидер хотят встретиться», — передает немецкое издание слова Шольца. Он положительно отреагировал на инициативу Трампа.
Дональд Трамп не раз заявлял о своем желании встретиться с российским лидером. Вначале января избранный американский лидер заявил, что эта возможность появилась. По словам американского политика, стороны сейчас согласовывают детали переговоров. Но когда и где может состояться встреча — неизвестно.
Организацию встречи Путина и Трампа Швейцария предложила взять на себя. Как указывает Le Temps, есть и другие страны, в которых она может состояться.
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