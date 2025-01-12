В Российской академии предложили тестировать детей мигрантов

Принятие закона, предусматривающего обязательное тестирование детей-мигрантов на владение русским языком перед зачислением в образовательные учреждения, способствует повышению качества образовательной системы. Об этом сообщила президент Российской академии образования Ольга Васильева.
«Правильно, что в семьях мигрантов вопросу изучения ребенком русского языка теперь будет уделяться более пристальное внимание. Это во многом будет способствовать повышению качества работы всей системы образования, это поможет нашим учителям», — отметила Васильева. Ее слова приводит ТАСС. Она добавила, что благодаря знанию русского языка дети в классах будут лучше понимать друг друга. Это, в свою очередь, будет способствовать комфортному обучению.
С 1 апреля в России начнется обязательное тестирование детей мигрантов на знание русского языка перед поступлением в школы. Закон подписал президент РФ Владимир Путин. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что более 40% из 200 тысяч детей мигрантов плохо знают русский язык, передает «Национальная служба новостей».
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