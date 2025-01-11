11 января 2025
10 января 2025

В ХМАО вновь перенесены сроки открытия зимников

© Служба новостей «URA.RU»
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Перенос сроков вызван аномально теплой погодой в Югре
Перенос сроков вызван аномально теплой погодой в Югре Фото:

Все зимние автодороги на территории ХМАО планируется запустить 15 января. Об этом власти округа сообщили в соцсети.

«В автономном округе завершается приемка зимних автомобильных дорог. Все зимники планируют открыть к 15 января», — сообщается в telegram-канале окружных властей. Также к этому сроку планируется открытие двух переправ через Иртыш.

Уточняется, что прошло освидетельствование оставшихся переправ в Березовском районе. Их грузоподъемность составляет 20 тонн, за исключением дороги Агириш — Хулимсунт — ограничение по массе в пять тонн. Власти Югры объясняют, что причиной задержки открытия зимних дорог и переправ стала теплая погода. Всего в этом сезоне будет работать 57 зимников и 67 ледовых переправ.

Ранее в Югре планировалось ввести в эксплуатацию в се зимние автодороги с 10 января. Погода внесла свои коррективы, но рабочие продолжали работу по подготовке переправ и дорог и в праздничные дни.

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Все зимние автодороги на территории ХМАО планируется запустить 15 января. Об этом власти округа сообщили в соцсети. «В автономном округе завершается приемка зимних автомобильных дорог. Все зимники планируют открыть к 15 января», — сообщается в telegram-канале окружных властей. Также к этому сроку планируется открытие двух переправ через Иртыш. Уточняется, что прошло освидетельствование оставшихся переправ в Березовском районе. Их грузоподъемность составляет 20 тонн, за исключением дороги Агириш — Хулимсунт — ограничение по массе в пять тонн. Власти Югры объясняют, что причиной задержки открытия зимних дорог и переправ стала теплая погода. Всего в этом сезоне будет работать 57 зимников и 67 ледовых переправ. Ранее в Югре планировалось ввести в эксплуатацию в се зимние автодороги с 10 января. Погода внесла свои коррективы, но рабочие продолжали работу по подготовке переправ и дорог и в праздничные дни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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