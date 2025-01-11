В ХМАО вновь перенесены сроки открытия зимников

Все зимние автодороги на территории ХМАО планируется запустить 15 января. Об этом власти округа сообщили в соцсети.
«В автономном округе завершается приемка зимних автомобильных дорог. Все зимники планируют открыть к 15 января», — сообщается в telegram-канале окружных властей. Также к этому сроку планируется открытие двух переправ через Иртыш.
Уточняется, что прошло освидетельствование оставшихся переправ в Березовском районе. Их грузоподъемность составляет 20 тонн, за исключением дороги Агириш — Хулимсунт — ограничение по массе в пять тонн. Власти Югры объясняют, что причиной задержки открытия зимних дорог и переправ стала теплая погода. Всего в этом сезоне будет работать 57 зимников и 67 ледовых переправ.
Ранее в Югре планировалось ввести в эксплуатацию в се зимние автодороги с 10 января. Погода внесла свои коррективы, но рабочие продолжали работу по подготовке переправ и дорог и в праздничные дни.
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