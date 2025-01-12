Сотрудники киевской полиции провели обыски у двух молодых человек, разъезжавших на машине под песню российского исполнителя SHAMAN «Я русский». По итогам проведенных мероприятий у данных лиц было обнаружено и конфисковано оружие.
«Обыски состоялись в рамках уголовного производства по статье о незаконном обращении с оружием. Утверждается, что его нашли и изъяли в домах обоих юношей», — говорится в сообщении полиции. Его приводят «Известия». Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что к съемкам видео с песней были причастны шесть молодых людей от 14 до 17 лет. Их и их родителей вызвали в полицейское отделение для предоставления объяснений.
Инцидент произошел 10 января в Киеве. Тогда полиция задержала молодых людей, которые разъезжали по городу и слушали песню «Я русский», якобы перекрыв движение в центре города. По предварительной информации, среди задержанных находились сыновья экс-мэра Лимана, депутата, известного строительного предпринимателя, а также выдающегося банкира.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.