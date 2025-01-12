У слушавших песню SHAMAN киевлян провели обыски

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В ходе обысков полиция нашла у подозреваемых в квартире оружие
В ходе обысков полиция нашла у подозреваемых в квартире оружие Фото:

Сотрудники киевской полиции провели обыски у двух молодых человек, разъезжавших на машине под песню российского исполнителя SHAMAN «Я русский». По итогам проведенных мероприятий у данных лиц было обнаружено и конфисковано оружие.

«Обыски состоялись в рамках уголовного производства по статье о незаконном обращении с оружием. Утверждается, что его нашли и изъяли в домах обоих юношей», — говорится в сообщении полиции. Его приводят «Известия». Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что к съемкам видео с песней были причастны шесть молодых людей от 14 до 17 лет. Их и их родителей вызвали в полицейское отделение для предоставления объяснений.

Инцидент произошел 10 января в Киеве. Тогда полиция задержала молодых людей, которые разъезжали по городу и слушали песню «Я русский», якобы перекрыв движение в центре города. По предварительной информации, среди задержанных находились сыновья экс-мэра Лимана, депутата, известного строительного предпринимателя, а также выдающегося банкира.

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Сотрудники киевской полиции провели обыски у двух молодых человек, разъезжавших на машине под песню российского исполнителя SHAMAN «Я русский». По итогам проведенных мероприятий у данных лиц было обнаружено и конфисковано оружие. «Обыски состоялись в рамках уголовного производства по статье о незаконном обращении с оружием. Утверждается, что его нашли и изъяли в домах обоих юношей», — говорится в сообщении полиции. Его приводят «Известия». Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что к съемкам видео с песней были причастны шесть молодых людей от 14 до 17 лет. Их и их родителей вызвали в полицейское отделение для предоставления объяснений. Инцидент произошел 10 января в Киеве. Тогда полиция задержала молодых людей, которые разъезжали по городу и слушали песню «Я русский», якобы перекрыв движение в центре города. По предварительной информации, среди задержанных находились сыновья экс-мэра Лимана, депутата, известного строительного предпринимателя, а также выдающегося банкира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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