Новый год по китайскому календарю: когда наступит и как его отпраздновать

Россияне любят праздновать Новый год настолько, что готовы делать это не только по григорианскому и юлианскому (так называемый, Старый Новый год), но и по Китайскому календарю. Рассказываем, когда в 2025 году наступит Китайский Новый год и что делать, чтобы отметить его в соответствии с традициями.
Дата празднования Китайского Нового года
Китайцы определяют наступление Нового года по лунным фазам. В этой стране считается, что Новый год наступает в день второго новолуния после зимнего солнцестояния. В 2025 году эта дата выпадает на 29 января.
По длине празднества китайцы составляют серьезную конкуренцию россиянам. По их традициям новогодние гуляния длятся целых 15 дней. В этом году они завершатся только 12 февраля.
Для китайцев Новый год — это праздник весны. Он означает новое начало, предрекает расцвет природы.
Китайские новогодние традиции
Как и в России, в Китае Новый год — это семейный праздник. Чтобы отпраздновать его в дома старших своего рода стекаются близкие со всей страны. Купить билеты на поезд или самолет в Китае в конце января — это целый квест. Как правило, все они задолго раскуплены и просчитавшимся с планированием людям остается надеяться только на чудо.
В Новый год буквально все в Китае становится красным: одежда, украшения, подарочные конверты (в них принято дарить деньги или сертификаты на товары и услуги). Все дело в легенде о древнем чудище Нянь, которое являлось в новогодний период, чтобы поглотить все, что нажили люди непосильным трудом: скот, продуктовые запасы, а иногда и детей. Однажды люди заметили, что Нянь не тронул мальчика, на котором была одежда красного цвета. С тех пор, чтобы отпугнуть чудище, красный сделали главным новогодним цветом.
В новогоднюю ночь и другие праздничные дни небо в Китае расцветает огнями фейерверков. Их запускают не только чтобы полюбоваться — взрывы пиротехники, как считают китайцы, отпугивают злых духов. Чем активнее прогонять их, тем, по китайскому поверью, более удачным будет Новый год.
Китайцы празднуют Новый год на широкую ногу: одаривают друг друга подарками и накрывают богатые столы. В этот день готовят традиционные китайские пельмени цзяоцзы, мясо, птицу, рыбу и другие кушанья. Когда семейные торжества окончены, начинает период посещения гостей, где все основные ритуалы повторяются.
Дети в Китае на Новый год получают новогодние сюрпризы. Их приносит персонаж, которого называют Дун Че Лао Реном или Шань Дань Лаоженом — это китайский Дед Мороз. Часто он одаривает своим вниманием и взрослых. Подарки он раскладывает в декоративные новогодние носочки.
Какое животное будет символом 2025 года по китайскому календарю
В Китае у каждого года есть свой символ — животное из определенного списка, которые по порядку сменяют друг друга. 2025 год по китайскому календарю станет годом змеи. Она будет деревянной и зеленой — дополнительные характеристики тоже чередуются год от года.
Считается, что змея любит домашние растения, вазочки с монетками, композиции из натуральных камней пайетки, изумрудные и травяные оттенки. Китайцы верят, что если использовать эти детали в интерьере и нарядах, можно снискать расположение змеи и обеспечить себе счастливый год.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.