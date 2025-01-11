Ледяные аттракционы закрыли в центре Екатеринбурга из-за потепления

12 января 2025 в 20:12 Размер текста - 17 +

Горки возобновят работу 13 января (архивное фото) Фото: Анастасия Соргина © URA.RU В центре Екатеринбурга из-за теплой погоды с плюсовыми температурами закрыли горки в ледовом городке на Плотинке. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. «Горки действительно закрыли из-за погодных условий, потому что днем была плюсовая температура. Завтра (13 января — прим. URA.RU) они будут работать в прежнем режиме. Закрыты платная горка на пять метров и две бесплатные горки по 1,2 метра», — уточнили в мэрии. Работу городка уже ограничивали 5 января из-за аномальной оттепели. Горки были закрыты, и вновь открылись только на следующий день. За новогодние праздники каток с ледовым городком посетило почти 200 тысяч человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Екатеринбурга из-за теплой погоды с плюсовыми температурами закрыли горки в ледовом городке на Плотинке. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. «Горки действительно закрыли из-за погодных условий, потому что днем была плюсовая температура. Завтра (13 января — прим. URA.RU) они будут работать в прежнем режиме. Закрыты платная горка на пять метров и две бесплатные горки по 1,2 метра», — уточнили в мэрии. Работу городка уже ограничивали 5 января из-за аномальной оттепели. Горки были закрыты, и вновь открылись только на следующий день. За новогодние праздники каток с ледовым городком посетило почти 200 тысяч человек.