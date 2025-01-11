11 января 2025

Ледяные аттракционы закрыли в центре Екатеринбурга из-за потепления

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Открытие ледового городка. Екатеринбург, ледовый городок, перила, гирлянда, новый год, лед, светодиод
Горки возобновят работу 13 января (архивное фото) Фото:

В центре Екатеринбурга из-за теплой погоды с плюсовыми температурами закрыли горки в ледовом городке на Плотинке. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации.

«Горки действительно закрыли из-за погодных условий, потому что днем была плюсовая температура. Завтра (13 января — прим. URA.RU) они будут работать в прежнем режиме. Закрыты платная горка на пять метров и две бесплатные горки по 1,2 метра», — уточнили в мэрии.

Работу городка уже ограничивали 5 января из-за аномальной оттепели. Горки были закрыты, и вновь открылись только на следующий день. За новогодние праздники каток с ледовым городком посетило почти 200 тысяч человек.

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В центре Екатеринбурга из-за теплой погоды с плюсовыми температурами закрыли горки в ледовом городке на Плотинке. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. «Горки действительно закрыли из-за погодных условий, потому что днем была плюсовая температура. Завтра (13 января — прим. URA.RU) они будут работать в прежнем режиме. Закрыты платная горка на пять метров и две бесплатные горки по 1,2 метра», — уточнили в мэрии. Работу городка уже ограничивали 5 января из-за аномальной оттепели. Горки были закрыты, и вновь открылись только на следующий день. За новогодние праздники каток с ледовым городком посетило почти 200 тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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