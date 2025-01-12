Экономист: бюджетники не почувствуют индексации зарплат, а кто-то вовсе останется без прибавки

С 1 января в России были проиндексированы зарплаты бюджетников на 13,2%. Однако главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев отметил, что многие даже не почувствуют повышения из-за высокой инфляции. А госслужащие, включая судей и прокуроров, вовсе остались без прибавки в начале года.
«Индексация окладов на 13,2% затронула большую часть сотрудников бюджетной сферы, включая работников социальных учреждений, педагогов и медиков. Однако значительная группа сотрудников государственной сферы пока повышение окладов не почувствуют. Зарплаты судей, прокуроров и госслужащих проиндексируют лишь на 4,5% с 1 октября 2025 года», — заявил Николаев в беседе с MK.RU.
Он добавил, что реальные доходы бюджетников остаются ниже, чем у работников в динамично развивающихся секторах, например, у курьеров, чьи зарплаты могут достигать 300 тысяч рублей. По его словам, специалист первой категории социального центра, у которого базовая ставка увеличится с 25 до 28,3 тысяч рублей, все равно будет зарабатывать меньше медианной зарплаты в стране, которая в 2025 году составит 99 952 рубля.
С 1 января на 13,2% проиндексировали зарплаты некоторых категорий сотрудников бюджетных организаций. Доходы выросли у сотрудников федеральных государственных медицинских, социальных, образовательных, культурных и научных учреждений, спасателей, пожарных, силовых и других федеральных ведомств.
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