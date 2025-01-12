Число пострадавших в ДТП с автобусом в ДНР достигло 33

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Утром 12 января в Иловайске на бок опрокинулся пассажирский автобус
Утром 12 января в Иловайске на бок опрокинулся пассажирский автобус Фото:

Число пострадавших в результате ДТП с автобусом в Донецкой Народной Республике выросло до 33 человек. Еще трое погибли. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону. 

«На данный момент установлено, что в результате аварии 3 пассажира погибли и 33 получили травмы различной степени тяжести», — говорится в telegram-канале ведомства. Там отметили, что расследование уголовного дела по факту произошедшего продолжается. В том числе сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые следственные мероприятия. 

На данный момент сотрудники МВД возбудили уголовное дело против 59-летнего водителя автобуса, подозреваемого в смертельном ДТП в Иловайске. Ему инкриминируется нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть трех пассажиров. Ему может грозить до семи лет лишения свободы и запрет на определенные должности до трех лет.

Инцидент произошел утром 12 января в Иловайске. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Донецк, опрокинулся на бок. Всего в салоне автобуса находились 37 человек, передает RT.

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Число пострадавших в результате ДТП с автобусом в Донецкой Народной Республике выросло до 33 человек. Еще трое погибли. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.  «На данный момент установлено, что в результате аварии 3 пассажира погибли и 33 получили травмы различной степени тяжести», — говорится в telegram-канале ведомства. Там отметили, что расследование уголовного дела по факту произошедшего продолжается. В том числе сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые следственные мероприятия.  На данный момент сотрудники МВД возбудили уголовное дело против 59-летнего водителя автобуса, подозреваемого в смертельном ДТП в Иловайске. Ему инкриминируется нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть трех пассажиров. Ему может грозить до семи лет лишения свободы и запрет на определенные должности до трех лет. Инцидент произошел утром 12 января в Иловайске. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Донецк, опрокинулся на бок. Всего в салоне автобуса находились 37 человек, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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