Глава МЧС дал 24 часа на устранение утечки мазута с танкера «Волгонефть-239»

Глава МЧС Александр Куренков дал сутки на разрешение ситуации с утечкой мазута с танкера «Волгонефть-239». Об этом сообщает ведомство в своем telegram-канале.
«Принято решение об обволовании (создании защитных дамб — прим. URA.RU) танкера, скачивании мазута с него и дальнейшей утилизации. <...> На решение этой задачи стоит 24 часа», — подчеркнул Куренков. Он добавил, что все необходимые средства для разрешения экологической катастрофы — в наличии.
Крушение танкеров произошло еще 15 декабря. Уже 9 января российский президент Владимир Путин раскритиковал работу ведомств, подчеркнув, что необходимо срочно вытаскивать танкер «Волгонефть-239» на поверхность. Спустя несколько дней после слов президента, Куренков сформировал федеральный штаб для разрешения ситуации, передает «Национальная служба новостей». Он также заявил, что будет находить на месте разлива нефтяного продукта неделю, сообщает 360.ru.
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