Премьера нового сезона «Выжить в Самарканде» сорвана: когда выйдет первая серия

Премьера нового сезона «Выжить в Самарканде» оказалась сорвана
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Ляйсан Утяшева вместе с мужем Павлом Волей должна была появиться на телеэкранах 12 января в новом сезоне «Выжить в Самарканде»
Ляйсан Утяшева вместе с мужем Павлом Волей должна была появиться на телеэкранах 12 января в новом сезоне «Выжить в Самарканде» Фото:

Премьера шоу «Выжить в Самарканде. Игры сезонов» (16+) оказалась под угрозой. Первая серия должна была выйти в эфир ТНТ сегодня, 12 января, но этого не произошло. Рассказываем все, что известно о ситуации.

Смысл шоу «Выжить в Самарканде. Игры сезонов»

Премьеру «Выжить в Самарканде. Игры сезонов» ТНТ анонсировал еще в прошлом году. Ожидалось, что в шоу примут участие как звездные, так и народные участники прошлых сезонов. Как и ранее, они должны были пройти испытания на физическую силу, выносливость и сообразительность и в нелегкой борьбе определить сильнейшего.

Ранее вышли уже три сезона шоу. Два из них были сняты в Дубае и один — в Самарканде. Они пользовались большой популярностью у россиян.

Кто станет участниками нового сезона «Выжить в Самарканде»

24 декабря на сайте ТНТ опубликовали список участников нового сезона шоу. В звездную команду вошли Ольга Серябкина, Надежда Сысоева, Павел Мамаев, Митя Фомин, Артём Калайджян и Торнике Квитатиани, в народную — Сергей Завгороднев, Ангелина Татарченкова, Любовь Оленина, Евгений Давлетшин, Остап Солдатов, Андрей Зубенко и Александра Сухорукова. Все они уже ранее снимались в других сезонах, а некоторые даже становились победителями.

Тогда же объявили, что ведущими шоу станут хорошо знакомые и любимые телезрителями люди. Это Ляйсан Утяшева и Павел Воля, которые уже вели предыдущий самаркандский и два дубайских сезона.

Тогда же россиянам пообещали увлекательное зрелище. По словам ведущих, новый сезон должен быть полон интриг и неожиданных поворотов. В трейлере сезона, размещенном на видеохостингах, говорили о неком джокере, темной лошадке, которую припас Павел Воля.

Срыв премьеры «Выжить в Самарканде. Битва сезонов»

На сайте телеканала ТНТ до недавнего времени было указано, что премьера «Выжить в Самарканде. Битва сезонов» состоится 12 января в 18:30, но этого не произошло. Анонсирующий баннер, все публикации о сезоне удалили, а его трейлеры заблокировали на видеохостингах. Все упоминания о свежем «Выжить в Самарканде» убрали и из соцсетей ТНТ.

В телепрограмме шоу заменили на выпуск «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+). По какой причине произошла замена на ресурсах ТНТ не объяснили.

Когда выйдет свежий сезон «Выжить в Самарканде»

Сейчас нет никакой информации о новой дате премьеры «Выжить в Самарканде. Битва сезонов». Поклонники программы активно обсуждают в сети сложившуюся ситуации и томятся в неведении относительно судьбы сезона.

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Премьера шоу «Выжить в Самарканде. Игры сезонов» (16+) оказалась под угрозой. Первая серия должна была выйти в эфир ТНТ сегодня, 12 января, но этого не произошло. Рассказываем все, что известно о ситуации. Смысл шоу «Выжить в Самарканде. Игры сезонов» Премьеру «Выжить в Самарканде. Игры сезонов» ТНТ анонсировал еще в прошлом году. Ожидалось, что в шоу примут участие как звездные, так и народные участники прошлых сезонов. Как и ранее, они должны были пройти испытания на физическую силу, выносливость и сообразительность и в нелегкой борьбе определить сильнейшего. Ранее вышли уже три сезона шоу. Два из них были сняты в Дубае и один — в Самарканде. Они пользовались большой популярностью у россиян. Кто станет участниками нового сезона «Выжить в Самарканде» 24 декабря на сайте ТНТ опубликовали список участников нового сезона шоу. В звездную команду вошли Ольга Серябкина, Надежда Сысоева, Павел Мамаев, Митя Фомин, Артём Калайджян и Торнике Квитатиани, в народную — Сергей Завгороднев, Ангелина Татарченкова, Любовь Оленина, Евгений Давлетшин, Остап Солдатов, Андрей Зубенко и Александра Сухорукова. Все они уже ранее снимались в других сезонах, а некоторые даже становились победителями. Тогда же объявили, что ведущими шоу станут хорошо знакомые и любимые телезрителями люди. Это Ляйсан Утяшева и Павел Воля, которые уже вели предыдущий самаркандский и два дубайских сезона. Тогда же россиянам пообещали увлекательное зрелище. По словам ведущих, новый сезон должен быть полон интриг и неожиданных поворотов. В трейлере сезона, размещенном на видеохостингах, говорили о неком джокере, темной лошадке, которую припас Павел Воля. Срыв премьеры «Выжить в Самарканде. Битва сезонов» На сайте телеканала ТНТ до недавнего времени было указано, что премьера «Выжить в Самарканде. Битва сезонов» состоится 12 января в 18:30, но этого не произошло. Анонсирующий баннер, все публикации о сезоне удалили, а его трейлеры заблокировали на видеохостингах. Все упоминания о свежем «Выжить в Самарканде» убрали и из соцсетей ТНТ. В телепрограмме шоу заменили на выпуск «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+). По какой причине произошла замена на ресурсах ТНТ не объяснили. Когда выйдет свежий сезон «Выжить в Самарканде» Сейчас нет никакой информации о новой дате премьеры «Выжить в Самарканде. Битва сезонов». Поклонники программы активно обсуждают в сети сложившуюся ситуации и томятся в неведении относительно судьбы сезона.
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