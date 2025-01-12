Премьера нового сезона «Выжить в Самарканде» сорвана: когда выйдет первая серия

Премьера шоу «Выжить в Самарканде. Игры сезонов» (16+) оказалась под угрозой. Первая серия должна была выйти в эфир ТНТ сегодня, 12 января, но этого не произошло. Рассказываем все, что известно о ситуации.
Смысл шоу «Выжить в Самарканде. Игры сезонов»
Премьеру «Выжить в Самарканде. Игры сезонов» ТНТ анонсировал еще в прошлом году. Ожидалось, что в шоу примут участие как звездные, так и народные участники прошлых сезонов. Как и ранее, они должны были пройти испытания на физическую силу, выносливость и сообразительность и в нелегкой борьбе определить сильнейшего.
Ранее вышли уже три сезона шоу. Два из них были сняты в Дубае и один — в Самарканде. Они пользовались большой популярностью у россиян.
Кто станет участниками нового сезона «Выжить в Самарканде»
24 декабря на сайте ТНТ опубликовали список участников нового сезона шоу. В звездную команду вошли Ольга Серябкина, Надежда Сысоева, Павел Мамаев, Митя Фомин, Артём Калайджян и Торнике Квитатиани, в народную — Сергей Завгороднев, Ангелина Татарченкова, Любовь Оленина, Евгений Давлетшин, Остап Солдатов, Андрей Зубенко и Александра Сухорукова. Все они уже ранее снимались в других сезонах, а некоторые даже становились победителями.
Тогда же объявили, что ведущими шоу станут хорошо знакомые и любимые телезрителями люди. Это Ляйсан Утяшева и Павел Воля, которые уже вели предыдущий самаркандский и два дубайских сезона.
Тогда же россиянам пообещали увлекательное зрелище. По словам ведущих, новый сезон должен быть полон интриг и неожиданных поворотов. В трейлере сезона, размещенном на видеохостингах, говорили о неком джокере, темной лошадке, которую припас Павел Воля.
Срыв премьеры «Выжить в Самарканде. Битва сезонов»
На сайте телеканала ТНТ до недавнего времени было указано, что премьера «Выжить в Самарканде. Битва сезонов» состоится 12 января в 18:30, но этого не произошло. Анонсирующий баннер, все публикации о сезоне удалили, а его трейлеры заблокировали на видеохостингах. Все упоминания о свежем «Выжить в Самарканде» убрали и из соцсетей ТНТ.
В телепрограмме шоу заменили на выпуск «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+). По какой причине произошла замена на ресурсах ТНТ не объяснили.
Когда выйдет свежий сезон «Выжить в Самарканде»
Сейчас нет никакой информации о новой дате премьеры «Выжить в Самарканде. Битва сезонов». Поклонники программы активно обсуждают в сети сложившуюся ситуации и томятся в неведении относительно судьбы сезона.
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