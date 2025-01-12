Вторая за сутки страна изъявила желание провести встречу Путина и Трампа

Вучич предложил провести встречу Путина и Трампа в Сербии
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Вучич предложил сделать Сербию площадкой для переговоров Путина и Трампа
Вучич предложил сделать Сербию площадкой для переговоров Путина и Трампа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности провести встречу президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа в Сербии. Об этом он заявил после того, как аналогичное предложение выдвинула Швейцария. 

«Впервые предлагаю, чтобы Сербия стала местом встречи президента РФ и США», — приводит слова Вучича РИА Новости. Он объяснил это тем, что Сербия вне военных блоков и может обеспечить безопасность Путина и Трампа. 

Ранее советник Трампа Майкл Уолтц заявил о подготовке к встрече с Путиным. Он также уточнил, что телефонный разговор между лидерами стран может состояться в ближайшие дни или недели. По его мнению, обсуждение перемирия на Украине без Москвы невозможно. 

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Президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности провести встречу президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа в Сербии. Об этом он заявил после того, как аналогичное предложение выдвинула Швейцария.  «Впервые предлагаю, чтобы Сербия стала местом встречи президента РФ и США», — приводит слова Вучича РИА Новости. Он объяснил это тем, что Сербия вне военных блоков и может обеспечить безопасность Путина и Трампа.  Ранее советник Трампа Майкл Уолтц заявил о подготовке к встрече с Путиным. Он также уточнил, что телефонный разговор между лидерами стран может состояться в ближайшие дни или недели. По его мнению, обсуждение перемирия на Украине без Москвы невозможно. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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