Вторая за сутки страна изъявила желание провести встречу Путина и Трампа

Президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности провести встречу президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа в Сербии. Об этом он заявил после того, как аналогичное предложение выдвинула Швейцария.
«Впервые предлагаю, чтобы Сербия стала местом встречи президента РФ и США», — приводит слова Вучича РИА Новости. Он объяснил это тем, что Сербия вне военных блоков и может обеспечить безопасность Путина и Трампа.
Ранее советник Трампа Майкл Уолтц заявил о подготовке к встрече с Путиным. Он также уточнил, что телефонный разговор между лидерами стран может состояться в ближайшие дни или недели. По его мнению, обсуждение перемирия на Украине без Москвы невозможно.
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