«Полный развал»: бывшая жена впавшего в кому Кеосаяна выступила с неожиданным признанием

Алена Хмельницкая опустошена комой Тиграна Кеосаяна
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Бывшая жена Тиграна Кеосаяна Анна Хмельницкая опустошена комой телеведущего
Бывшая жена Тиграна Кеосаяна Анна Хмельницкая опустошена комой телеведущего Фото:

Бывшая жена телеведущего Тиграна Кеосаяна, который сейчас находится в коме, Алена Хмельницкая заявила, что после известий о состоянии здоровья бывшего супруга, у нее внутри полный развал. Об этом она заявила в соцсетях. 

«Я одна в баре — это лучшее за сегодня. Внутри полный развал… Есть о чем подумать… Но важнее и сложнее чувствовать! Это очень больно иногда, но полезно… Попробуйте, дорогие люди! И берегите свои души и здоровье», — написала она в преддверии своего дня рождения, реагируя на кому Кеосаяна.

Тигран Кеосаян был первым мужем Алены Хмельницкой. Супруги были в браке с 1993 по 2014 годы. При этом они сохранили хорошие отношения после развода. В браке у них родились двое дочерей.

Текущая жена Кеосаяна Маргарита Симоньян, 9 января, написала, что тот пережил клиническую смерть и находится в коме. В Кремле подчеркнули, что переживают за здоровье телеведущего. 

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Бывшая жена телеведущего Тиграна Кеосаяна, который сейчас находится в коме, Алена Хмельницкая заявила, что после известий о состоянии здоровья бывшего супруга, у нее внутри полный развал. Об этом она заявила в соцсетях.  «Я одна в баре — это лучшее за сегодня. Внутри полный развал… Есть о чем подумать… Но важнее и сложнее чувствовать! Это очень больно иногда, но полезно… Попробуйте, дорогие люди! И берегите свои души и здоровье», — написала она в преддверии своего дня рождения, реагируя на кому Кеосаяна. Тигран Кеосаян был первым мужем Алены Хмельницкой. Супруги были в браке с 1993 по 2014 годы. При этом они сохранили хорошие отношения после развода. В браке у них родились двое дочерей. Текущая жена Кеосаяна Маргарита Симоньян, 9 января, написала, что тот пережил клиническую смерть и находится в коме. В Кремле подчеркнули, что переживают за здоровье телеведущего. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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