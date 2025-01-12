«Полный развал»: бывшая жена впавшего в кому Кеосаяна выступила с неожиданным признанием

Бывшая жена телеведущего Тиграна Кеосаяна, который сейчас находится в коме, Алена Хмельницкая заявила, что после известий о состоянии здоровья бывшего супруга, у нее внутри полный развал. Об этом она заявила в соцсетях.
«Я одна в баре — это лучшее за сегодня. Внутри полный развал… Есть о чем подумать… Но важнее и сложнее чувствовать! Это очень больно иногда, но полезно… Попробуйте, дорогие люди! И берегите свои души и здоровье», — написала она в преддверии своего дня рождения, реагируя на кому Кеосаяна.
Тигран Кеосаян был первым мужем Алены Хмельницкой. Супруги были в браке с 1993 по 2014 годы. При этом они сохранили хорошие отношения после развода. В браке у них родились двое дочерей.
Текущая жена Кеосаяна Маргарита Симоньян, 9 января, написала, что тот пережил клиническую смерть и находится в коме. В Кремле подчеркнули, что переживают за здоровье телеведущего.
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