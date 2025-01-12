Глава Росмолодежи отчитал чиновника за мат и крики на волонтеров

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров осудил поведение заместителя министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергея Урайкина, обматерившего волонтеров. Он сказал, что не позволит плохо относиться к активистам, занимающимся очисткой побережья Черного моря от загрязнений нефтепродуктами.
«Произошедшее в Краснодарском крае — недопустимо. Мы не позволим кричать на волонтеров, которые все праздники провели в штабе #мывместе, очищая Черноморское побережье от последствий нефтяных загрязнений», — написал Гуров в своем telegram-канале, комментируя видео Baza, где, предположительно, чиновник обматерил волонтеров.
Как URA.RU писало ранее, похожий на краснодарского чиновника мужчина выразил недовольство в адрес волонтеров, задействованных в ликвидации последствий утечки нефтепродуктов. Он при этом использовал неприличные выражения и обвинил их в разглашении информации о перемещении птиц.
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