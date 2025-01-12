12 января 2025

Глава Росмолодежи отчитал чиновника за мат и крики на волонтеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Руководитель Росмолодежи Гуров недоволен отношением чиновника к волонтерам
Руководитель Росмолодежи Гуров недоволен отношением чиновника к волонтерам Фото:

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров осудил поведение заместителя министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергея Урайкина, обматерившего волонтеров. Он сказал, что не позволит плохо относиться к активистам, занимающимся очисткой побережья Черного моря от загрязнений нефтепродуктами.

«Произошедшее в Краснодарском крае — недопустимо. Мы не позволим кричать на волонтеров, которые все праздники провели в штабе #мывместе, очищая Черноморское побережье от последствий нефтяных загрязнений», — написал Гуров в своем telegram-канале, комментируя видео Baza, где, предположительно, чиновник обматерил волонтеров.

Как URA.RU писало ранее, похожий на краснодарского чиновника мужчина выразил недовольство в адрес волонтеров, задействованных в ликвидации последствий утечки нефтепродуктов. Он при этом использовал неприличные выражения и обвинил их в разглашении информации о перемещении птиц.

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Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров осудил поведение заместителя министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергея Урайкина, обматерившего волонтеров. Он сказал, что не позволит плохо относиться к активистам, занимающимся очисткой побережья Черного моря от загрязнений нефтепродуктами. «Произошедшее в Краснодарском крае — недопустимо. Мы не позволим кричать на волонтеров, которые все праздники провели в штабе #мывместе, очищая Черноморское побережье от последствий нефтяных загрязнений», — написал Гуров в своем telegram-канале, комментируя видео Baza, где, предположительно, чиновник обматерил волонтеров. Как URA.RU писало ранее, похожий на краснодарского чиновника мужчина выразил недовольство в адрес волонтеров, задействованных в ликвидации последствий утечки нефтепродуктов. Он при этом использовал неприличные выражения и обвинил их в разглашении информации о перемещении птиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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