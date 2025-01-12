Обматеривший волонтеров чиновник Урайкин извинился после скандала

Замминистра образования Краснодарского края Сергей Урайкин принес извинения за ситуацию, произошедшую на встрече со спасающими птиц волонтерами. Видео, где чиновник использует нецензурную лексику и кричит на добровольцев разошлось в сети, после чего глава Росмолодежи Григорий Гуров назвал поведение замглавы ведомства недопустимым.
«Друзья, хочу принести искренние извинения за произошедшую в одном из волонтерских центров ситуацию. Эмоционально высказался — непрерывное напряжение дало о себе знать. В пылу задач не поняли друг друга», — извинился за ситуацию Урайкин в своем telegram-канале.
Ранее появились кадры, на которых похожий на замминистра мужчина накричал на волонтеров, занимающихся устранением последствий разлива нефтепродуктов. Он высказал им претензии в нецензурной форме. Соответствующее видео публиковали в Telegram. Позднее глава Росмолодежи раскритиковал поведение Урайкина, заявив, что не позволит плохо относиться к активистам, занимающимся очисткой побережья Черного моря от загрязнений нефтепродуктами.
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