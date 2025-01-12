Действующий президент Хорватии Зоран Миланович победил на выборах с большим отрывом. Он будет занимать пост главы государства следующие пять лет. О результатах подсчета голосов сообщила избирательная комиссия республики.
«Обработано 99,48 процента голосов. Зоран Миланович — 74,66%, Драган Приморац — 25,34%», — передает данные избиркома Хорватии местное издание Dnevnik.
Миланович во время первого срока заявлял, что НАТО использует Украину в качестве страны, через которую ведет войну с Россией. Он выступал с несогласием по этому поводу и подчеркивал, что у Хорватии нет обязательств перед НАТО, поэтому страна не будет поставлять военную помощь Киеву и вмешиваться к конфликт.
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