12 января 2025

Пророссийский президент Хорватии Миланович победил на выборах

© Служба новостей «URA.RU»
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Большинство проголосовавших граждан Хорватии выбрало Милановича президентом
Большинство проголосовавших граждан Хорватии выбрало Милановича президентом Фото:

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович победил на выборах с большим отрывом. Он будет занимать пост главы государства следующие пять лет. О результатах подсчета голосов сообщила избирательная комиссия республики.

«Обработано 99,48 процента голосов. Зоран Миланович — 74,66%, Драган Приморац — 25,34%», — передает данные избиркома Хорватии местное издание Dnevnik.

Миланович во время первого срока заявлял, что НАТО использует Украину в качестве страны, через которую ведет войну с Россией. Он выступал с несогласием по этому поводу и подчеркивал, что у Хорватии нет обязательств перед НАТО, поэтому страна не будет поставлять военную помощь Киеву и вмешиваться к конфликт.

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Действующий президент Хорватии Зоран Миланович победил на выборах с большим отрывом. Он будет занимать пост главы государства следующие пять лет. О результатах подсчета голосов сообщила избирательная комиссия республики. «Обработано 99,48 процента голосов. Зоран Миланович — 74,66%, Драган Приморац — 25,34%», — передает данные избиркома Хорватии местное издание Dnevnik. Миланович во время первого срока заявлял, что НАТО использует Украину в качестве страны, через которую ведет войну с Россией. Он выступал с несогласием по этому поводу и подчеркивал, что у Хорватии нет обязательств перед НАТО, поэтому страна не будет поставлять военную помощь Киеву и вмешиваться к конфликт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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