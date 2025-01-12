Власти не станут оснащать аэропорты защитой от атак украинских БПЛА

Федеральный бюджет России не будет выделять средства на защиту аэропортов от дронов. Вопросами борьбы с БПЛА продолжат заниматься военные и сами аэропорты.
«Власти решили не оснащать гражданские аэродромы, отнесенные к объектам транспортной инфраструктуры первой категории, техническими средствами для обнаружения и противодействия противоправному применению беспилотных воздушных судов (БВС)», — сообщают «Ведомости», ссылаясь на источник, близкий к Министерству транспорта. Также информацию подтвердил собеседник, знакомый с новой версией федерального проекта «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем (БАС)».
По данным реестра объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств Росавиации, к первой категории аэродромов относятся столичные аэропорты. А также аэропорты Санкт-Петербурга («Пулково»), Сочи, Екатеринбурга («Кольцово»), Новосибирска («Толмачево»), Красноярска («Емельяново»), Уфы, Казани, Минеральных Вод, Хабаровска, Омска, Челябинска («Баландино»), Южно-Сахалинска, Якутска, Тюмени, Калининграда («Храброво») и другие.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что стюардесс научат бороться с террористами и авиадебоширами. С марта 2025 года Минтранс РФ внедрит новую программу транспортной безопасности в гражданской авиации. Также реформируют специальные силы по защите безопасности и создадут единую информационную систему для взаимодействия различных служб.
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