27 декабря 2024

Стюардесс научат бороться с террористами и авиадебоширами

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти усилят транспортную безопасность в гражданской авиации
Власти усилят транспортную безопасность в гражданской авиации Фото:

С марта 2025 года Минтранс РФ внедрит новую программу транспортной безопасности в гражданской авиации. Экипажи самолетов обучат противодействию террористическим угрозам и авиадебоширам. Также реформируют специальные силы по защите безопасности и создадут единую информационную систему для взаимодействия различных служб. Это следует из соответствующего проекта приказа Минтранса РФ.

«Авиабезопасность делится на несколько уровней. Одни подразделения контролируют периметр аэропортов и въезды, другие следят за стоянками и обеспечением воздушных судов, третьи занимаются досмотром пассажиров и багажа. Служба авиационной безопасности подчинена руководству аэропорта и включает представителей силовых структур, таких как полиция и пограничная служба», — цитирует «Известия» главного редактора портала Avia.ru, авиаэксперта Романа Гусарова.

Уточняется, что подготовка экипажей к чрезвычайным ситуациям имеет большое значение, но в целом безопасность зависит от работы наземных служб, предотвращающих незаконное проникновение за периметр охраны. Также существуют международные рекомендации ICAO по досмотру багажа и контролю доступа обслуживающего персонала в «чистые зоны», чтобы минимизировать риски, связанные с угрозами на борту.

Взаимодействие с авиадебоширами требует правильного поведения и обучения. Члены экипажа отвечают за безопасность на борту и могут использовать спецсредства, такие как наручники и ремни. Хотя авиакомпании несут ответственность за всех пассажиров, важно, чтобы бортпроводники не только физически могли справляться с конфликтами, но и обладали психологическими качествами для их урегулирования.

Программа Минстроя определяет требования к психофизиологическим качествам сотрудников, занимающихся транспортной безопасностью. В целом, новая направлена на соответствие российской инфраструктуры стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO) и международным договоренностям в области защиты гражданской авиации. Программа охватывает всю экосистему безопасности в гражданской авиации и призвана модернизировать отрасль по принятым стандартам, что станет значительным изменением с советских времен.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в западной части Казахстана недалеко от Актау потерпел крушение пассажирский самолет компании Az Airlines. Он направлялся из Баку в Грозный. На месте ЧП работают спецслужбы. 

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С марта 2025 года Минтранс РФ внедрит новую программу транспортной безопасности в гражданской авиации. Экипажи самолетов обучат противодействию террористическим угрозам и авиадебоширам. Также реформируют специальные силы по защите безопасности и создадут единую информационную систему для взаимодействия различных служб. Это следует из соответствующего проекта приказа Минтранса РФ. «Авиабезопасность делится на несколько уровней. Одни подразделения контролируют периметр аэропортов и въезды, другие следят за стоянками и обеспечением воздушных судов, третьи занимаются досмотром пассажиров и багажа. Служба авиационной безопасности подчинена руководству аэропорта и включает представителей силовых структур, таких как полиция и пограничная служба», — цитирует «Известия» главного редактора портала Avia.ru, авиаэксперта Романа Гусарова. Уточняется, что подготовка экипажей к чрезвычайным ситуациям имеет большое значение, но в целом безопасность зависит от работы наземных служб, предотвращающих незаконное проникновение за периметр охраны. Также существуют международные рекомендации ICAO по досмотру багажа и контролю доступа обслуживающего персонала в «чистые зоны», чтобы минимизировать риски, связанные с угрозами на борту. Взаимодействие с авиадебоширами требует правильного поведения и обучения. Члены экипажа отвечают за безопасность на борту и могут использовать спецсредства, такие как наручники и ремни. Хотя авиакомпании несут ответственность за всех пассажиров, важно, чтобы бортпроводники не только физически могли справляться с конфликтами, но и обладали психологическими качествами для их урегулирования. Программа Минстроя определяет требования к психофизиологическим качествам сотрудников, занимающихся транспортной безопасностью. В целом, новая направлена на соответствие российской инфраструктуры стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO) и международным договоренностям в области защиты гражданской авиации. Программа охватывает всю экосистему безопасности в гражданской авиации и призвана модернизировать отрасль по принятым стандартам, что станет значительным изменением с советских времен. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в западной части Казахстана недалеко от Актау потерпел крушение пассажирский самолет компании Az Airlines. Он направлялся из Баку в Грозный. На месте ЧП работают спецслужбы. 
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