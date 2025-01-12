12 января 2025

В США отметили успех ВС РФ на месте боевой славы в Курской области

Forbes: ВС РФ сдержали наступление танков ВСУ на Курской дуге благодаря дронам
© Служба новостей «URA.RU»
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ВС РФ смогли отразить попытку контрнаступления ВСУ благодаря оптоволоконным дронам, пишет Forbes
ВС РФ смогли отразить попытку контрнаступления ВСУ благодаря оптоволоконным дронам, пишет Forbes Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российская армия смогла остановить третью попытку контрнаступления ВСУ в атакованном российском регионе, в частности на Курской дуге, благодаря беспилотникам новейшей разработки. Об этом сообщает американское издание Forbes.

«Российские оптоволоконные беспилотники помогли сдержать украинскую атаку вдоль северного края Курской дуги 5 января. Существует множество свидетельств того, что новые беспилотники поражают украинские танки, в том числе лучшие американские M-1 Abrams и немецкие Leopard 2», — пишет Forbes.

Курская дуга — это место боевой славы, где в июле-августе 1943 года прошла Курская битва, после победы в которой Красная армия сорвала наступление войск нацистской Германии. Сейчас на этом месте находится мемориальный комплекс протяженностью более километра.

Ранее URA.RU сообщало, что ВСУ предприняли третью попытку штурма в Курской области. Военкор Юрий Котенок тогда заявил, что ВС РФ сожгли более десяти единиц вражеской техники, мешая украинской армии закрепиться в хуторе Бердин, в сторону которого и двигались украинские солдаты.

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Российская армия смогла остановить третью попытку контрнаступления ВСУ в атакованном российском регионе, в частности на Курской дуге, благодаря беспилотникам новейшей разработки. Об этом сообщает американское издание Forbes. «Российские оптоволоконные беспилотники помогли сдержать украинскую атаку вдоль северного края Курской дуги 5 января. Существует множество свидетельств того, что новые беспилотники поражают украинские танки, в том числе лучшие американские M-1 Abrams и немецкие Leopard 2», — пишет Forbes. Курская дуга — это место боевой славы, где в июле-августе 1943 года прошла Курская битва, после победы в которой Красная армия сорвала наступление войск нацистской Германии. Сейчас на этом месте находится мемориальный комплекс протяженностью более километра. Ранее URA.RU сообщало, что ВСУ предприняли третью попытку штурма в Курской области. Военкор Юрий Котенок тогда заявил, что ВС РФ сожгли более десяти единиц вражеской техники, мешая украинской армии закрепиться в хуторе Бердин, в сторону которого и двигались украинские солдаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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