Хабиб Нурмагомедов объявился, чтобы объяснить скандал со стюардессой

Экс-чемпион UFC из России Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал свое снятие с самолета в США. По его словам, бортпроводница изначально была негативно настроена, когда подошла к нему с вопросами и просьбой пересесть на другое место. Боец назвал произошедшее провокацией и пожелал людям быть добрее.
«Женщина, которая подошла ко мне с вопросами, была очень груба с самого начала, хотя я и говорю прилично на английском и все понимаю, она все равно настаивала на том, чтобы снять меня с моего места... После непродолжительного разговора она вызвала охрану, и меня высадили из этого самолета... Я сделал все возможное, чтобы сохранить спокойствие и не поддаваться на провокацию. Я думаю, людям нужно быть более добрыми», — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).
Ранее СМИ писали, что российского бойца сняли с рейса после спора со стюардессой. На видео, которое удалось заснять очевидцам, бортпроводница заявила Нурмагомедову, что ему нельзя сидеть у аварийного выхода, и поэтому он должен покинуть самолет.
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