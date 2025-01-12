12 января 2025

«РВ»: перешедшие на сторону России украинцы массово пожгли танки ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Перешедшие на сторону России украинцы жгут танки ВСУ (архивное фото)
Перешедшие на сторону России украинцы жгут танки ВСУ (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Перешедшие на сторону России украинцы активно уничтожают технику ВСУ в районе Покровска и Курахово. Об этом сообщили военкоры.

«Перешедшие на сторону России солдаты ВСУ массово жгут танки врага, наступая к Покровску у Курахово. В том числе танк Т-72 в районе поселка Срибное», —передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее ВСУ не предприняли попыток забрать тела своих погибших бойцов после атаки на хутор Бердин в Курской области. Об этом сообщил командир одной из подразделений спецназа «Ахмат», известный под позывным Аид. По его словам, ВСУ были больше заняты мародерством. Ход спецоперации и положение дел на фронте — в материале URA.RU.

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Перешедшие на сторону России украинцы активно уничтожают технику ВСУ в районе Покровска и Курахово. Об этом сообщили военкоры. «Перешедшие на сторону России солдаты ВСУ массово жгут танки врага, наступая к Покровску у Курахово. В том числе танк Т-72 в районе поселка Срибное», —передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». URA.RU направило запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее ВСУ не предприняли попыток забрать тела своих погибших бойцов после атаки на хутор Бердин в Курской области. Об этом сообщил командир одной из подразделений спецназа «Ахмат», известный под позывным Аид. По его словам, ВСУ были больше заняты мародерством. Ход спецоперации и положение дел на фронте — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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