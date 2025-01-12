Перешедшие на сторону России украинцы активно уничтожают технику ВСУ в районе Покровска и Курахово. Об этом сообщили военкоры.
«Перешедшие на сторону России солдаты ВСУ массово жгут танки врага, наступая к Покровску у Курахово. В том числе танк Т-72 в районе поселка Срибное», —передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее ВСУ не предприняли попыток забрать тела своих погибших бойцов после атаки на хутор Бердин в Курской области. Об этом сообщил командир одной из подразделений спецназа «Ахмат», известный под позывным Аид. По его словам, ВСУ были больше заняты мародерством. Ход спецоперации и положение дел на фронте — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.