Россиян ждет короткая рабочая неделя в апреле из-за праздников

В апреле россиян ожидает короткая рабочая неделя, которая продлится три дня, с 28 по 30 число месяца. Календарь нерабочих дней утвердило правительство РФ в октябре 2024 года.
Короткая неделя появилась ввиду того, что 1 мая является выходным из-за празднования Дня Труда, а 2 мая станет нерабочим днем благодаря переносу выходного с 4 января. Информация об этом следует из постановления правительства РФ.
Также в 2025 году россиян ожидают сокращенные рабочие дни. URA.RU подготовило подробный список с датами и календарем.
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