12 января 2025

Россиян ждет короткая рабочая неделя в апреле из-за праздников

© Служба новостей «URA.RU»
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Россияне смогут отдохнуть с 1 по 4 мая
Россияне смогут отдохнуть с 1 по 4 мая Фото:

В апреле россиян ожидает короткая рабочая неделя, которая продлится три дня, с 28 по 30 число месяца. Календарь нерабочих дней утвердило правительство РФ в октябре 2024 года.

Короткая неделя появилась ввиду того, что 1 мая является выходным из-за празднования Дня Труда, а 2 мая станет нерабочим днем благодаря переносу выходного с 4 января. Информация об этом следует из постановления правительства РФ.

Также в 2025 году россиян ожидают сокращенные рабочие дни. URA.RU подготовило подробный список с датами и календарем.

Производственный календарь на 2025 год
Производственный календарь на 2025 год
Фото:

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В апреле россиян ожидает короткая рабочая неделя, которая продлится три дня, с 28 по 30 число месяца. Календарь нерабочих дней утвердило правительство РФ в октябре 2024 года. Короткая неделя появилась ввиду того, что 1 мая является выходным из-за празднования Дня Труда, а 2 мая станет нерабочим днем благодаря переносу выходного с 4 января. Информация об этом следует из постановления правительства РФ. Также в 2025 году россиян ожидают сокращенные рабочие дни. URA.RU подготовило подробный список с датами и календарем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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