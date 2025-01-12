Юрист предупредил автомобилистов о недопустимости одной ленты в автомобиле

Антистатические ленты не приносят вреда, но за их использование можно получить штраф. Решение наказывать за наличие этого заземляющего устройства на авто несправедливо, считает заслуженный юрист России Иван Соловьев.
«ГИБДД предупредила автомобилистов о возможных штрафах на сумму 500 рублей за использование антистатических лент на авто... На сегодняшний день неизвестны случаи вреда, который могли бы нанести антистатические ленты самому автомобилю, иным участникам дорожного движения или дорожному покрытию», — передает мнение Соловьева агентство «Прайм». Эксперт считает важным доступно объяснить причины, по которым запрещено использовать эти гибкие проводники.
Как ранее писало URA.RU, 1 января 2025 года в России повысили штрафы для автомобилистов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Они выросли на 50%. Административное наказание предусмотрели и для тех, кто будет пить кофе или есть мороженое за рулем, пишет Национальная служба новостей.
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