В Усть-Катаве Челябинской области на продажу выставили памятник Владимиру Ленину. Автор объявления предлагает доставку транспортной компанией и обмен, говорится на онлайн-платформе объявлений.
«Экземпляр единственный. Возможно отправить ТК за ваш счет. Обмен на авто, станки с ЧПУ, спецтехнику. Цена 2,5 миллиона рублей», — сообщается в предложении на сайте «Авито».
В описании уточняется, что высота изделия составляет 170 см. Его создателем, пишет автор, является скульптор Эдуард Акулов. Памятник был создан ориентировочно в 50-60 годах ХХ века.
Как URA.RU писало ранее, в Челябинске продают многотонный барельеф Ленина. Его вес составляет 14 тонн. Продавец планирует получить с продажи рельефной скульптуры 150 тысяч рублей.
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