12 января 2025
11 января 2025

В челябинском городе памятник Ленину меняют на автомобиль. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Памятник Ленину высотой с человеческий рост продают в Челябинской области
Памятник Ленину высотой с человеческий рост продают в Челябинской области Фото:

В Усть-Катаве Челябинской области на продажу выставили памятник Владимиру Ленину. Автор объявления предлагает доставку транспортной компанией и обмен, говорится на онлайн-платформе объявлений.

«Экземпляр единственный. Возможно отправить ТК за ваш счет. Обмен на авто, станки с ЧПУ, спецтехнику. Цена 2,5 миллиона рублей», — сообщается в предложении на сайте «Авито».

В описании уточняется, что высота изделия составляет 170 см. Его создателем, пишет автор, является скульптор Эдуард Акулов. Памятник был создан ориентировочно в 50-60 годах ХХ века.

Как URA.RU писало ранее, в Челябинске продают многотонный барельеф Ленина. Его вес составляет 14 тонн. Продавец планирует получить с продажи рельефной скульптуры 150 тысяч рублей.

Памятник Ленину продают за 2,5 миллиона рублей
Памятник Ленину продают за 2,5 миллиона рублей
Фото:

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В Усть-Катаве Челябинской области на продажу выставили памятник Владимиру Ленину. Автор объявления предлагает доставку транспортной компанией и обмен, говорится на онлайн-платформе объявлений. «Экземпляр единственный. Возможно отправить ТК за ваш счет. Обмен на авто, станки с ЧПУ, спецтехнику. Цена 2,5 миллиона рублей», — сообщается в предложении на сайте «Авито». В описании уточняется, что высота изделия составляет 170 см. Его создателем, пишет автор, является скульптор Эдуард Акулов. Памятник был создан ориентировочно в 50-60 годах ХХ века. Как URA.RU писало ранее, в Челябинске продают многотонный барельеф Ленина. Его вес составляет 14 тонн. Продавец планирует получить с продажи рельефной скульптуры 150 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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