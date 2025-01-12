12 января 2025

Якушев поздравил российских журналистов с Днем печати

© Служба новостей «URA.RU»
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Якушев обратился к российским журналистам и поздравил их с праздником
Якушев обратился к российским журналистам и поздравил их с праздником Фото:

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев поздравил журналистов с Днем российской печати. Он подчеркнул значимость работы журналистов в современных условиях и отметил, что журналистика играет ключевую роль в формировании культуры, патриотизма и национальных ценностей России.

«От имени „Единой России“ хочу выразить признательность всем сотрудникам средств массовой информации страны. Желаю вам творческих успехов и новых профессиональных достижений!» — пожелал Якушев. Его слова передает пресс-служба партии «Единая Россия» в telegram-канале

Якушев отметил богатую историю отечественной журналистики. Он подчеркнул, что российская журналистика продолжает оставаться краеугольным камнем в образовании общественного мнения и поддержке национальной идентичности, что особенно важно в текущих условиях.

Также первый вице-спикер Совфеда выразил особую благодарность журналистам, освещающим ход специальной военной операции и жизнь новых регионов. Он подчеркнул риск, на который идут военкоры ради предоставления достоверной информации. «Особого уважения заслуживает труд журналистов, которые с риском для жизни освещают ход специальной военной операции и жизнь новых регионов», — отметил Якушев.

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Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев поздравил журналистов с Днем российской печати. Он подчеркнул значимость работы журналистов в современных условиях и отметил, что журналистика играет ключевую роль в формировании культуры, патриотизма и национальных ценностей России. «От имени „Единой России“ хочу выразить признательность всем сотрудникам средств массовой информации страны. Желаю вам творческих успехов и новых профессиональных достижений!» — пожелал Якушев. Его слова передает пресс-служба партии «Единая Россия» в telegram-канале.  Якушев отметил богатую историю отечественной журналистики. Он подчеркнул, что российская журналистика продолжает оставаться краеугольным камнем в образовании общественного мнения и поддержке национальной идентичности, что особенно важно в текущих условиях. Также первый вице-спикер Совфеда выразил особую благодарность журналистам, освещающим ход специальной военной операции и жизнь новых регионов. Он подчеркнул риск, на который идут военкоры ради предоставления достоверной информации. «Особого уважения заслуживает труд журналистов, которые с риском для жизни освещают ход специальной военной операции и жизнь новых регионов», — отметил Якушев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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