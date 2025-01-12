12 января 2025
11 января 2025
10 января 2025

Ямальские волейболисты застряли в Санкт-Петербурге. Видео

Волейболисты «Факел Ямал» застряли в аэропорту Пулково после игры с «Динамо-ЛО»
© Служба новостей «URA.RU»
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Волейбольная команда не смогла вернуться в ЯНАО
Волейбольная команда не смогла вернуться в ЯНАО Фото:

Ямальские волейболисты застряли в аэропорту Санкт-Петербурга после матча с «Динамо-ЛО». Вылет задержали из-за непогоды, об этом спортсмены сообщили в своих социальных сетях.

«Застряли в Пулкове! Зимняя сказка сотворила настоящий транспортный коллапс», — сообщили в официальном telegram-канале волейбольного клуба «Факел Ямал».

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО продолжаются задержки и отмены воздушного движения гражданской авиации. В аэропорте Салехарда задерживаются все рейсы внутреннего сообщения, а также в Екатеринбург.

Видео из telegram-канала ВК «Факел Ямал».

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Ямальские волейболисты застряли в аэропорту Санкт-Петербурга после матча с «Динамо-ЛО». Вылет задержали из-за непогоды, об этом спортсмены сообщили в своих социальных сетях. «Застряли в Пулкове! Зимняя сказка сотворила настоящий транспортный коллапс», — сообщили в официальном telegram-канале волейбольного клуба «Факел Ямал». Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО продолжаются задержки и отмены воздушного движения гражданской авиации. В аэропорте Салехарда задерживаются все рейсы внутреннего сообщения, а также в Екатеринбург. Видео из telegram-канала ВК «Факел Ямал».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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