Волейбольная команда не смогла вернуться в ЯНАО
Ямальские волейболисты застряли в аэропорту Санкт-Петербурга после матча с «Динамо-ЛО». Вылет задержали из-за непогоды, об этом спортсмены сообщили в своих социальных сетях.
«Застряли в Пулкове! Зимняя сказка сотворила настоящий транспортный коллапс», — сообщили в официальном telegram-канале волейбольного клуба «Факел Ямал».
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО продолжаются задержки и отмены воздушного движения гражданской авиации. В аэропорте Салехарда задерживаются все рейсы внутреннего сообщения, а также в Екатеринбург.
Видео из telegram-канала ВК «Факел Ямал».
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