12 января 2025

Пермяки собрали 4,5 млн рублей мальчику с редким заболеванием

© Служба новостей «URA.RU»
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Собранных средств хватит на год жизни малыша
Собранных средств хватит на год жизни малыша Фото:

Пермяки собрали почти 4,5 млн рублей, чтобы помочь Ярославу Кустову, который страдает редким заболеванием — первичной энтеропатией. Таким образом, самый масштабный сбор средств в истории фонда «Дедморозим» завершен. По словам мамы Ярослава, медики отмечают улучшение его состояния.

«Неравнодушные пермяки собрали 4 457 578 рублей. Это подарило возможность Ярику жить со своей семьей весь прошлый год», — сообщили URA.RU в фонде. Мать малыша Ульяна рассказала о динамике лечения: «На последней госпитализации врачи пересмотрели нам капельницу: убрали некоторые микроэлементы, так как сын стал стабильно поддерживать их в организме сам. Это еще не идеальный вариант, но уже шажок в лучшую сторону».

Первичная энтеропатия — заболевание, при котором питательные вещества не всасываются в кишечнике. Чтобы ребенок рос и развивался, ему необходимо получать внутривенное питание. Ярослав — единственный ребенок в Пермском крае с таким диагнозом. Как рассказывало URA.RU, он по 20 часов в сутки подключен к капельнице с внутривенным питанием.

Для помощи малышу фонд «Дедморозим» весной 2024 года объявил самый масштабный сбор средств. Сейчас фонд и минздрав региона работают над тем, чтобы в будущем обеспечение Ярослава происходило за счет бюджетных средств. Пока собранных средств хватит на весь 2025 год.

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Пермяки собрали почти 4,5 млн рублей, чтобы помочь Ярославу Кустову, который страдает редким заболеванием — первичной энтеропатией. Таким образом, самый масштабный сбор средств в истории фонда «Дедморозим» завершен. По словам мамы Ярослава, медики отмечают улучшение его состояния. «Неравнодушные пермяки собрали 4 457 578 рублей. Это подарило возможность Ярику жить со своей семьей весь прошлый год», — сообщили URA.RU в фонде. Мать малыша Ульяна рассказала о динамике лечения: «На последней госпитализации врачи пересмотрели нам капельницу: убрали некоторые микроэлементы, так как сын стал стабильно поддерживать их в организме сам. Это еще не идеальный вариант, но уже шажок в лучшую сторону». Первичная энтеропатия — заболевание, при котором питательные вещества не всасываются в кишечнике. Чтобы ребенок рос и развивался, ему необходимо получать внутривенное питание. Ярослав — единственный ребенок в Пермском крае с таким диагнозом. Как рассказывало URA.RU, он по 20 часов в сутки подключен к капельнице с внутривенным питанием. Для помощи малышу фонд «Дедморозим» весной 2024 года объявил самый масштабный сбор средств. Сейчас фонд и минздрав региона работают над тем, чтобы в будущем обеспечение Ярослава происходило за счет бюджетных средств. Пока собранных средств хватит на весь 2025 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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