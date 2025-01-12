Очевидцы показали видео с пожара на лакокрасочном производстве в Челябинске

В Челябинске горит лакокрасочное производство

13 января 2025 в 10:44 Размер текста - 17 +

Пожар произошел на площади около 200 квадратных метров, сообщили в МЧС (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Очевидцы поделились видеокадрами пожара, который произошел 13 января утром на лакокрасочном предприятии около промплощадки Челябинского тракторного завод (ЧТЗ). Видео размещено в одном из telegram-каналов. «По-моему, прям сильно [горит]», — говорит очевидец в видео, размещенном в telegram-канале «Челябинск с огоньком». На кадрах показан черный дым. В Челябинске 13 января рано утром в помещении по изготовлению лакокрасочный, около промплощадки ЧТЗ, смесей произошел пожар. На производственную деятельность предприятия это не повлияло, сообщили URA.RU в пресс-службе «ЧТЗ-Уралтрак». Горела площадка, на которой работают арендаторы. Пожар произошел на площади около 200 квадратных метров. «Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 50 человек. Есть угроза распространения пожара», — добавили в ГУ МЧС России по Челябинской области. Пострадавших нет. Обновлено в 10:50 по уральскому времени: Площадь горения увеличилась и составляет 300 квадратов. «Существует угроза распространения. На месте организован штаб пожаротушения, работают 5 звеньев газодымозащитной службы», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. Промзона завода «ЧТЗ-Уралтрак» 13 января Фото: Алина Яковлева, URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Очевидцы поделились видеокадрами пожара, который произошел 13 января утром на лакокрасочном предприятии около промплощадки Челябинского тракторного завод (ЧТЗ). Видео размещено в одном из telegram-каналов. «По-моему, прям сильно [горит]», — говорит очевидец в видео, размещенном в telegram-канале «Челябинск с огоньком». На кадрах показан черный дым. В Челябинске 13 января рано утром в помещении по изготовлению лакокрасочный, около промплощадки ЧТЗ, смесей произошел пожар. На производственную деятельность предприятия это не повлияло, сообщили URA.RU в пресс-службе «ЧТЗ-Уралтрак». Горела площадка, на которой работают арендаторы. Пожар произошел на площади около 200 квадратных метров. «Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 50 человек. Есть угроза распространения пожара», — добавили в ГУ МЧС России по Челябинской области. Пострадавших нет. Обновлено в 10:50 по уральскому времени: Площадь горения увеличилась и составляет 300 квадратов. «Существует угроза распространения. На месте организован штаб пожаротушения, работают 5 звеньев газодымозащитной службы», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.