Очевидцы показали видео с пожара на лакокрасочном производстве в Челябинске

Очевидцы поделились видеокадрами пожара, который произошел 13 января утром на лакокрасочном предприятии около промплощадки Челябинского тракторного завод (ЧТЗ). Видео размещено в одном из telegram-каналов.
«По-моему, прям сильно [горит]», — говорит очевидец в видео, размещенном в telegram-канале «Челябинск с огоньком». На кадрах показан черный дым.
В Челябинске 13 января рано утром в помещении по изготовлению лакокрасочный, около промплощадки ЧТЗ, смесей произошел пожар. На производственную деятельность предприятия это не повлияло, сообщили URA.RU в пресс-службе «ЧТЗ-Уралтрак». Горела площадка, на которой работают арендаторы.
Пожар произошел на площади около 200 квадратных метров. «Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 50 человек. Есть угроза распространения пожара», — добавили в ГУ МЧС России по Челябинской области. Пострадавших нет.
Обновлено в 10:50 по уральскому времени:
Площадь горения увеличилась и составляет 300 квадратов. «Существует угроза распространения. На месте организован штаб пожаротушения, работают 5 звеньев газодымозащитной службы», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
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