В Перми предложение на готовые квартиры упало до исторического минимума

В Перми в январе 2025 года резко сократилось предложение на вторичном рынке недвижимости. На продажу выставлено 3,3 тысячи квартир. Это самый низкий показатель за последние 14 лет, рассказал руководитель пермского агентства недвижимости «Лучшие метры» Александр Леонов в своем telegram-канале «Леонов про недвижимость».
«В Перми наблюдается дефицит предложения и спроса. С 2016 по 2021 год предложение по продаже „вторички“ составляло от 5 тысяч до 8 тысяч объявлений. Сейчас — 3,3 тысячи. Такого малого количества объявлений не видел никогда, а на рынке я с 2011 года», — рассказал Леонов.
Он добавил, что предложение до такого уровня не снижалось даже весной и летом пандемийного 2020 года. Подобная ситуация происходит по всей стране. Одна из причин — отсутствие возможности у покупателей оформить жилищный кредит под 28% годовых. Сейчас в основном берут квартиры только те, кто подходит под условия семейной ипотеки. Вторая причина — страх инфляции, дефолта и других экономических ситуаций. Люди стали чаще хранить сбережения в недвижимости и продавать жилье только в крайнем случае. «Снижение предложения на рынке объясняет, почему цены почти не падают. А по некоторым сегментам растут», — отметил Леонов.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми подорожали квартиры малосемейного типа. За год такое жилье выросло в цене на 27%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!