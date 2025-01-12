Жительница Нижневартовска пойдет под суд за получение взяток от призывников

Силовики ХМАО завершили расследование дела против местной жительницы, которая обвиняется в посредничестве при даче взяток в военкомате. Она передавала деньги от призывников в медкомиссию военкомата за справки о признании молодых людей негодными к службе в армии, сообщило СУ СКР по ХМАО на официальном сайте.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Нижневартовска, которая обвиняется в посредничестве во взяточничестве и мошенничестве. По версии следствия, обвиняемая являлась посредником при передаче взяток от граждан председателю военно-врачебной комиссии военного комиссариата Нижневартовска и Нижневартовского района за принятие им решений о признании ограниченно годными или негодными для прохождения военной службы», — указано в публикации ведомства.
Следствие выяснило, что женщина не только передавала взятки, но и сама обманывала людей. По данным следователей, она получила от десяти призывников больше двух миллионов рублей. Обвиняемая обещала передать деньги нужным людям, но вместо этого оставила их себе. Ее дело уже направили в суд.
Расследование по председателю военно-врачебной комиссии и еще одному фигуранту дела почти завершено. До этого следователи уже закончили разбираться с двумя пособниками и одним посредником в этой схеме.
Ранее URA.RU писало, что врачей городской поликлиники из Нижневартовска (ХМАО) будут судить за получение крупных взяток при оформлении справок для призывников. По информации от инсайдера, речь идет о кардиологе и гастроэнтерологе горбольницы.
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