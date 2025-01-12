Танки Т-90М «Прорыв» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска громят на фронте позиции ВСУ. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, бои ведет группировка войск «Запад».
«Экипажи танков Т-90М „Прорыв“ группировки войск „Запад“ продолжают выполнять стоящие задачи. Обеспечивается огневая поддержкеа штурмовых подразделений в зоне проведения спецоперации», — сообщили в Минобороны.
В Челябинске «ЧТЗ-Уралтрак» изготавливает V-образный двигатель с турбонагревателем. Усовершенствованная конструкция обеспечивает машине мощность в тысячу лошадиных сил.
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