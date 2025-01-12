12 января 2025

Современные танки с челябинскими двигателями громят позиции ВСУ. Видео

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Мощность танков с челябинским двигателем составляет тысячу лошадиных сил
Мощность танков с челябинским двигателем составляет тысячу лошадиных сил Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Танки Т-90М «Прорыв» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска громят на фронте позиции ВСУ. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, бои ведет группировка войск «Запад».

«Экипажи танков Т-90М „Прорыв“ группировки войск „Запад“ продолжают выполнять стоящие задачи. Обеспечивается огневая поддержкеа штурмовых подразделений в зоне проведения спецоперации», — сообщили в Минобороны.

В Челябинске «ЧТЗ-Уралтрак» изготавливает V-образный двигатель с турбонагревателем. Усовершенствованная конструкция обеспечивает машине мощность в тысячу лошадиных сил.

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Танки Т-90М «Прорыв» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска громят на фронте позиции ВСУ. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, бои ведет группировка войск «Запад». «Экипажи танков Т-90М „Прорыв“ группировки войск „Запад“ продолжают выполнять стоящие задачи. Обеспечивается огневая поддержкеа штурмовых подразделений в зоне проведения спецоперации», — сообщили в Минобороны. В Челябинске «ЧТЗ-Уралтрак» изготавливает V-образный двигатель с турбонагревателем. Усовершенствованная конструкция обеспечивает машине мощность в тысячу лошадиных сил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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