Япония впервые в своей истории решила закупить дроны-камикадзе

В распоряжение сил самообороны Японии могут поступить 310 малых ударных дронов-камикадзе в 2026 финансовом году (с апреля 2026 года по март 2027 года). Соответствующая статья уже включена в проект бюджета на 2025 финансовый год, который представлен министерством обороны Японии. Об этом сообщила газета «Санкэй».
«Стало известно, что министерство обороны решило ... ввести в эксплуатацию около 310 небольших ударных дронов для уничтожения вторгающихся транспортных средств и катеров противника», — сообщила японская газета. Для выбора кандидатов на тендер были проведены испытания дронов израильского, австралийского и испанского производства.
По информации издания, на приобретение дронов в бюджете на будущий финансовый год хотят заложить 3,2 миллиарда иен (около 20 миллионов долларов). Также в проект бюджета также включены средства на приобретение других типов беспилотных летательных аппаратов. В частности, около 41,5 миллиарда иен (261 миллион долларов) пойдут на закупку больших дронов для морского наблюдения, а также 4 миллиарда иен (25 миллионов долларов) на корабельные дроны и 1,2 миллиарда иен (7,5 миллиона долларов) на транспортные дроны.
В декабре 2022 года Япония приняла три основных оборонных документа, согласно которым предусмотрено выделение 1 триллиона иен (что эквивалентно 6,3 миллиарда долларов) на разработку беспилотных систем в период с 2023 по 2028 годы. В документах обозначено, что к 2027 году оборонные расходы Японии достигнут уровня 2% ВВП, что значительно выше по сравнению с 1,24% ВВП в 2022 году. В абсолютных цифрах это означает увеличение до примерно 11 триллионов иен, что эквивалентно приблизительно 81 миллиарду долларов по курсу 2022 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.