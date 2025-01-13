Авиакомпания из США выступила заявлением после скандала с высадкой Нурмагомедова

Американская авиакомпания Frontier Airlines, на самолете которой летел бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, сделала первое официальное заявление. Ранее спортсмена высадили с самолета из-за плохого знания английского языка.
«Мы осведомлены об инциденте и проводим расследование», — сообщает пресс-служба компании. Сообщение опубликовано на странице Frontier Airlines в соцсети X.
В ситуации подключилось и совет по американо-исламским отношениям. Он призвал компанию расследовать причины такого решения. Причем быстро и прозрачно.
Когда Нурмагомедов садился в самолет, он занял место рядом с эвакуационным выходом, согласно купленному билету. По правилам, в случае ЧП человек, который сидит там, должен оперативно следовать инструкциям и помочь открыть запасной выход. Позже к Нурмагомедову подошла стюардесса и задала вопрос на английском: сможет ли он помочь в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Спортсмен не ответил сразу. Поэтому его и высадили. Позже Нурмагомедов назвал ситуацию провокацией.
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