Авиакомпания из США выступила заявлением после скандала с высадкой Нурмагомедова

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Хабиб Нурмагомедов назвал ситуацию провокацией
Хабиб Нурмагомедов назвал ситуацию провокацией Фото:

Американская авиакомпания Frontier Airlines, на самолете которой летел бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, сделала первое официальное заявление. Ранее спортсмена высадили с самолета из-за плохого знания английского языка. 

«Мы осведомлены об инциденте и проводим расследование», — сообщает пресс-служба компании. Сообщение опубликовано на странице Frontier Airlines в соцсети X. 

В ситуации подключилось и совет по американо-исламским отношениям. Он призвал компанию расследовать причины такого решения. Причем быстро и прозрачно. 

Когда Нурмагомедов садился в самолет, он занял место рядом с эвакуационным выходом, согласно купленному билету. По правилам, в случае ЧП человек, который сидит там, должен оперативно следовать инструкциям и помочь открыть запасной выход. Позже к Нурмагомедову подошла стюардесса и задала вопрос на английском: сможет ли он помочь в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Спортсмен не ответил сразу. Поэтому его и высадили. Позже Нурмагомедов назвал ситуацию провокацией. 

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Американская авиакомпания Frontier Airlines, на самолете которой летел бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, сделала первое официальное заявление. Ранее спортсмена высадили с самолета из-за плохого знания английского языка.  «Мы осведомлены об инциденте и проводим расследование», — сообщает пресс-служба компании. Сообщение опубликовано на странице Frontier Airlines в соцсети X.  В ситуации подключилось и совет по американо-исламским отношениям. Он призвал компанию расследовать причины такого решения. Причем быстро и прозрачно.  Когда Нурмагомедов садился в самолет, он занял место рядом с эвакуационным выходом, согласно купленному билету. По правилам, в случае ЧП человек, который сидит там, должен оперативно следовать инструкциям и помочь открыть запасной выход. Позже к Нурмагомедову подошла стюардесса и задала вопрос на английском: сможет ли он помочь в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Спортсмен не ответил сразу. Поэтому его и высадили. Позже Нурмагомедов назвал ситуацию провокацией. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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