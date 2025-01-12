Обвиненный в пьяном дебоше свердловский депутат идет в суд

Депутат от КПРФ Блохин подаст в суд на «Аэрофлот» за дезинформацию о дебоше

13 января 2025 в 13:32 Размер текста - 17 +

Станислав Блохин планирует отстаивать честь через суд Фото: Илья Московец © URA.RU Депутат свердловского заксобрания от КПРФ Станислав Блохин планирует подать в суд на авиакомпанию «Аэрофлот», чьи сотрудники заявили на него в полицию (из-за того, что Блохин якобы устроил пьяный дебош на борту). О своих планах депутат рассказал URA.RU. «Буду подавать в суд на „Аэрофлот“ за то, что нанесли мне моральный ущерб в результате дезинформации. У транспортной прокуратуры ко мне претензий тоже нет. Со мной летели знакомые предприниматели, они подтвердят, что я вел себя в рамках приличия. Пятеро сотрудников полиции, которые меня встречали в аэропорту Екатеринбурга, сами не понимали, что происходит — я вел себя абсолютно адекватно, претензий ко мне у них не было», — заявил Блохин. Он рассматривает несколько версий, почему ситуация вылилась в публичную плоскость: случайность или целенаправленная информационная атака. «Возможно, бортпроводники были уставшие в новогодние праздники и вызвали полицию на эмоциях, совершили ошибку. Возможно, их простимулировали. Кто-то вкладывает бюджет, чтобы подмочить мою кристально чистую репутацию», — не исключает Блохин. Это не первый скандал, который раздувается вокруг него за последние месяцы. В пресс-службе транспортной полиции по УрФО агентству заявили, что не комментируют тему. Запрос на комментарий в «Аэрофлот» направлен. Блохина обвинили в том, что он вел себя неадекватно и ругался матом перед посадкой на самолет до Екатеринбурга из Москвы 4 января. А на борту распил бутылку вину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат свердловского заксобрания от КПРФ Станислав Блохин планирует подать в суд на авиакомпанию «Аэрофлот», чьи сотрудники заявили на него в полицию (из-за того, что Блохин якобы устроил пьяный дебош на борту). О своих планах депутат рассказал URA.RU. «Буду подавать в суд на „Аэрофлот“ за то, что нанесли мне моральный ущерб в результате дезинформации. У транспортной прокуратуры ко мне претензий тоже нет. Со мной летели знакомые предприниматели, они подтвердят, что я вел себя в рамках приличия. Пятеро сотрудников полиции, которые меня встречали в аэропорту Екатеринбурга, сами не понимали, что происходит — я вел себя абсолютно адекватно, претензий ко мне у них не было», — заявил Блохин. Он рассматривает несколько версий, почему ситуация вылилась в публичную плоскость: случайность или целенаправленная информационная атака. «Возможно, бортпроводники были уставшие в новогодние праздники и вызвали полицию на эмоциях, совершили ошибку. Возможно, их простимулировали. Кто-то вкладывает бюджет, чтобы подмочить мою кристально чистую репутацию», — не исключает Блохин. Это не первый скандал, который раздувается вокруг него за последние месяцы. В пресс-службе транспортной полиции по УрФО агентству заявили, что не комментируют тему. Запрос на комментарий в «Аэрофлот» направлен. Блохина обвинили в том, что он вел себя неадекватно и ругался матом перед посадкой на самолет до Екатеринбурга из Москвы 4 января. А на борту распил бутылку вину.