ЦБ исключил заморозку вкладов россиян, чтобы побороть инфляцию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЦБ отказался замораживать активы россиян
ЦБ отказался замораживать активы россиян Фото:

Центральный банк России не будет замораживать вклады граждан, чтобы решить проблему с инфляцией. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. 

«Эта идея абсурдна (заморзки вкладов — прим. URA.RU). Помимо того, что это грубейшее нарушение права граждан и компаний распоряжаться своими активами», — сообщила пресс-служба в своем telegram-канале

Там отметили, что если бы ЦБ пошел по такому пути, то это бы нанесло серьезный удар по всей банковской системе. Ведь россияне не стали бы отдавать свои деньги организациям. И, как итог, банки не смогут кредитовать экономику, что приведет к еще большим проблемам.

ЦБ также не рассматривает заморозку вкладов и для борьбы с инфляцией. Для этого используется и будет использоваться самый главный инструмент — ключевая ставка. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центральный банк России не будет замораживать вклады граждан, чтобы решить проблему с инфляцией. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.  «Эта идея абсурдна (заморзки вкладов — прим. URA.RU). Помимо того, что это грубейшее нарушение права граждан и компаний распоряжаться своими активами», — сообщила пресс-служба в своем telegram-канале.  Там отметили, что если бы ЦБ пошел по такому пути, то это бы нанесло серьезный удар по всей банковской системе. Ведь россияне не стали бы отдавать свои деньги организациям. И, как итог, банки не смогут кредитовать экономику, что приведет к еще большим проблемам. ЦБ также не рассматривает заморозку вкладов и для борьбы с инфляцией. Для этого используется и будет использоваться самый главный инструмент — ключевая ставка. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...