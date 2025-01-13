ЦБ исключил заморозку вкладов россиян, чтобы побороть инфляцию

Центральный банк России не будет замораживать вклады граждан, чтобы решить проблему с инфляцией. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
«Эта идея абсурдна (заморзки вкладов — прим. URA.RU). Помимо того, что это грубейшее нарушение права граждан и компаний распоряжаться своими активами», — сообщила пресс-служба в своем telegram-канале.
Там отметили, что если бы ЦБ пошел по такому пути, то это бы нанесло серьезный удар по всей банковской системе. Ведь россияне не стали бы отдавать свои деньги организациям. И, как итог, банки не смогут кредитовать экономику, что приведет к еще большим проблемам.
ЦБ также не рассматривает заморозку вкладов и для борьбы с инфляцией. Для этого используется и будет использоваться самый главный инструмент — ключевая ставка.
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