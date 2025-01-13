Начало нового года в Челябинской области стало аномально теплым

В первой декаде января 2025 года в Челябинской области среднесуточные температуры воздуха превышали норму на десять градусов. С 3 по 5 января и 9-10 января было теплее на 12-17 градусов, чем обычно, сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра.
«Первая декада января 2025 года была очень теплой, с неравномерным распределением осадков по территории области. Средняя за декаду температура воздуха равнялась минус четыре-семь градусов, что на восемь-десять градусов выше нормы. Аномально теплая погода наблюдалась в середине (3-5 января) декады и в конце (9-10 января) декады, когда среднесуточные температуры воздуха были выше нормы на 12-17 градусов», — сообщили синоптики Гидрометеоцентра Челябинской области в telegram-канале.
Прохладно в Челябинской области было 7-8 января, когда среднесуточные температуры составили 10-18 градусов, что ниже нормы на один-три градуса. Минимальные температуры воздуха понижались до минус 17— минус 25 градусов.
Наибольшее количество осадков наблюдалось в крайних северных, горных северо-западных и центральных районах Челябинской области, где выпало 14-20 миллиметров снега, что на 200% превышает декадную норму. В Варненском районе почва промерзла на 110 сантиметров, что на пять сантиметров больше нормы. А вот в горных северо-западных районах промерзание составило 23 сантиметра, что в два раза меньше обычного.
Высота снежного покрова на 10 января 2025 года в Златоусте и Бродокалмакском районах равна 34-36 сантиметров, что на шесть-девять сантиметров выше нормы. Запас воды в снеге в этих районах составил 65-86 миллиметров, на 12-29 миллиметров больше средних многолетних значений. Наименьшая высота снежного покрова наблюдается в предгорных северо-западных районах и местами в юго-западных — 9-12 сантиметров, что в полтора-два раза меньше нормы.
В предстоящую неделю, с 13 по 19 января, в Челябинской области пройдет череда северных циклонов. Они принесут в регион умеренные снегопады, сообщили ранее синоптики Гидрометеоцентра. В среднем температура воздуха будет выше нормы, но к выходным возможны сильные заморозки.
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