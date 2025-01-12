12 января 2025
11 января 2025
10 января 2025

В ЯНАО нехватку кадров в агропроме предложили решать с помощью рабфаков

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО предложили возродить рабфаки
В ЯНАО предложили возродить рабфаки Фото:

На Ямале предложили решать проблему нехватки кадров в сельском хозяйстве с помощью возрождения рабфаков (рабочих факультетов — URA.RU). С инициативой на стратегической сессии в Салехарде, посвященной оленеводческой отрасли России, выступил директор МП «Паюта» Алексей Верещак

«Обсуждая острейшую для всего сельского хозяйства страны проблему нехватки кадров, участники дискуссии выступили с целым рядом инициатив. Так, директор МП „Паюта“ Алексей Верещак предложил возродить рабфаки, когда учащиеся половину рабочего дня учатся, а половину трудятся на производстве», — говорится в релизе окружного департамента агропромышленного комплекса. Идея обсуждалась в ходе стратегической сессии «Оленеводческая отрасль России: вызовы и перспективы развития».

Участники сессии не согласились с предложением. Представители Многопрофильного колледжа сослались на рамки образовательных стандартов. В образовательных учреждениях развивается практика профориентационных мероприятий — встречи представителей отрасли со студентами, прохождение производственной практики на сельхозпредприятиях.

По мнению некоторых участников сессии, профориентацию можно водить уже с шестого класса. «Конечно, может быть, на первом этапе нет необходимости учить детей разделывать оленей, но рассказать о различных аспектах профессии нужно», — говорится в релизе департамента.

По данным ведомства, высококвалифицированных специалистов в сфере переработки оленины крайне не хватает, тогда как потребность рынка в продукции ямальских фермеров растет. По словам заместителя руководителя «Роскачества» Александр Чумак, на российском рынке бренды ЯНАО хорошо известны. «Он даже посетовал на высокий уровень внутреннего потребления на Ямале и, в связи с этим, нехватку оленины в Москве», — пересказывает слова Чумака источник.

Проблема нехватки кадров в сельском хозяйстве Ямала, особенно в оленеводческой отрасли, обостряется на фоне растущего спроса на продукцию ямальских фермеров. Власти округа пытаются стимулировать развитие отрасли, предоставляя субсидии крупным и малым производителям, таким как МП «Паюта», для поддержки различных аспектов деятельности, включая забой и переработку оленины.

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На Ямале предложили решать проблему нехватки кадров в сельском хозяйстве с помощью возрождения рабфаков (рабочих факультетов — URA.RU). С инициативой на стратегической сессии в Салехарде, посвященной оленеводческой отрасли России, выступил директор МП «Паюта» Алексей Верещак «Обсуждая острейшую для всего сельского хозяйства страны проблему нехватки кадров, участники дискуссии выступили с целым рядом инициатив. Так, директор МП „Паюта“ Алексей Верещак предложил возродить рабфаки, когда учащиеся половину рабочего дня учатся, а половину трудятся на производстве», — говорится в релизе окружного департамента агропромышленного комплекса. Идея обсуждалась в ходе стратегической сессии «Оленеводческая отрасль России: вызовы и перспективы развития». Участники сессии не согласились с предложением. Представители Многопрофильного колледжа сослались на рамки образовательных стандартов. В образовательных учреждениях развивается практика профориентационных мероприятий — встречи представителей отрасли со студентами, прохождение производственной практики на сельхозпредприятиях. По мнению некоторых участников сессии, профориентацию можно водить уже с шестого класса. «Конечно, может быть, на первом этапе нет необходимости учить детей разделывать оленей, но рассказать о различных аспектах профессии нужно», — говорится в релизе департамента. По данным ведомства, высококвалифицированных специалистов в сфере переработки оленины крайне не хватает, тогда как потребность рынка в продукции ямальских фермеров растет. По словам заместителя руководителя «Роскачества» Александр Чумак, на российском рынке бренды ЯНАО хорошо известны. «Он даже посетовал на высокий уровень внутреннего потребления на Ямале и, в связи с этим, нехватку оленины в Москве», — пересказывает слова Чумака источник. Проблема нехватки кадров в сельском хозяйстве Ямала, особенно в оленеводческой отрасли, обостряется на фоне растущего спроса на продукцию ямальских фермеров. Власти округа пытаются стимулировать развитие отрасли, предоставляя субсидии крупным и малым производителям, таким как МП «Паюта», для поддержки различных аспектов деятельности, включая забой и переработку оленины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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