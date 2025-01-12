В ЯНАО нехватку кадров в агропроме предложили решать с помощью рабфаков

На Ямале предложили решать проблему нехватки кадров в сельском хозяйстве с помощью возрождения рабфаков (рабочих факультетов — URA.RU). С инициативой на стратегической сессии в Салехарде, посвященной оленеводческой отрасли России, выступил директор МП «Паюта» Алексей Верещак
«Обсуждая острейшую для всего сельского хозяйства страны проблему нехватки кадров, участники дискуссии выступили с целым рядом инициатив. Так, директор МП „Паюта“ Алексей Верещак предложил возродить рабфаки, когда учащиеся половину рабочего дня учатся, а половину трудятся на производстве», — говорится в релизе окружного департамента агропромышленного комплекса. Идея обсуждалась в ходе стратегической сессии «Оленеводческая отрасль России: вызовы и перспективы развития».
Участники сессии не согласились с предложением. Представители Многопрофильного колледжа сослались на рамки образовательных стандартов. В образовательных учреждениях развивается практика профориентационных мероприятий — встречи представителей отрасли со студентами, прохождение производственной практики на сельхозпредприятиях.
По мнению некоторых участников сессии, профориентацию можно водить уже с шестого класса. «Конечно, может быть, на первом этапе нет необходимости учить детей разделывать оленей, но рассказать о различных аспектах профессии нужно», — говорится в релизе департамента.
По данным ведомства, высококвалифицированных специалистов в сфере переработки оленины крайне не хватает, тогда как потребность рынка в продукции ямальских фермеров растет. По словам заместителя руководителя «Роскачества» Александр Чумак, на российском рынке бренды ЯНАО хорошо известны. «Он даже посетовал на высокий уровень внутреннего потребления на Ямале и, в связи с этим, нехватку оленины в Москве», — пересказывает слова Чумака источник.
Проблема нехватки кадров в сельском хозяйстве Ямала, особенно в оленеводческой отрасли, обостряется на фоне растущего спроса на продукцию ямальских фермеров. Власти округа пытаются стимулировать развитие отрасли, предоставляя субсидии крупным и малым производителям, таким как МП «Паюта», для поддержки различных аспектов деятельности, включая забой и переработку оленины.
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